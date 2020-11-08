Дзюба попал в стартовый состав "Зенита" на матч с "Краснодаром"

Стали известны стартовые составы "Зенита" и "Краснодара" на центральный матч 14-го тура чемпионата России. Встреча начнется в 19:00.

Главная новость - на поле с первых минут выйдет форвард питерского клуба Артем Дзюба, которого не будут вызывать в сборную России из-за скандального видео. При этом Артем лишен капитанской повязки "сине-бело-голубых".

Полностью стартовый состав "Зенита" выглядит следующим образом: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Вильмар Барриос, Вендел, Артем Дзюба.

У "Краснодара" же с первых минут выйдут: Матвей Сафонов, Кайо, Евгений Чернов, Александр Мартынович, Егор Сорокин, Юрий Газинский, Виктор Классон, Кристоффер Олссон, Магомед-Шапи Сулейманов, Алексей Ионов, Маркус Берг.