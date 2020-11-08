Эксперт: Гонка за вакциной от COVID-19 достигнет пика в январе 2021 года

Гонка за вакциной от коронавирусной инфекции достигнет пика в январе будущего года. Об этом заявил профессор Центра предпринимательства и инноваций "Сколтеха" Дмитрий Кулиш.

По его мнению, именно в этот период будут опубликованы первые отчеты о третьих фазах испытаний целого ряда вакцин по всему миру, включая российской "Спутник V". Кроме того, может появиться и первая информация о возможных побочных эффектах, пишет РИА Новости. Профессор также отметил, что массовая вакцинация может начаться уже в начале 2021 года, после оценки побочных эффектов.

Напомним, российская вакцина от коронавируса "Спутник V" была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. В августе препарат был одобрен Минздравом РФ, и сейчас проходит третий пострегистрационный этап клинических испытаний. В конце октября первая группа добровольцев старше 60 лет, принимающих участие в исследованиях вакцины "Спутник V", получила дозу препарата.