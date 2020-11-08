Эксперты: Дипломам нужен не срок годности, а дополнительные сертификаты

По его мнению, срок действия дипломов нужно ограничить, так как знания устаревают.

Что думают об этом эксперты?

- Диплом подтверждает получение фундаментального образования в определенной области. Он говорит только о том, что у человека здесь есть эрудиция, что его мозги "настроены" правильно для решения определенного класса проблем, а за плечами - опыт, полученный в ходе учебных практик, - рассказал "РГ" гендиректор Национального агентства по развитию квалификаций (НАРК) Александр Лейбович. - Диплом действительно не говорит о том, что человек умеет делать здесь и сейчас. Но он и не должен. Для этого существует система квалификаций и их подтверждения.

Но, по словам Лейбовича, сейчас в России все еще действуют системы квалификационных характеристик советского образца, и это мешает.

- У нас органы управления уже который год держатся "мертвой хваткой" за системы квалификаций, которые не обновлялись 20, а то и 30 лет, - говорит гендиректор НАРК. - И когда мы пытаемся вывести на рынок новые образовательные стандарты и новые квалификации, это очень мешает.

Сегодня работодатели вводят много новых стандартов, и квалификации, которые на них основаны, действительно имеют "срок годности" - 3-5 лет.

- Разговор о том, что диплом требует подтверждения - разговор именно об оценке конкретных квалификациях на основе профстандартов - об этом даже есть специальный ФЗ № 238. Он относится и к среднему профобразованию, и к высшему, и к коротким образовательным программам. Речь идет о навыках, которые работают здесь и сейчас, и которые обновляются по мере смены технологий, - подчеркнул Александр Лейбович.

Как рассказала "РГ" завкафедрой философии образования философского факультета МГУ им. Ломоносова Елена Брызгалина, подобные тренды эксперты обсуждают уже давно.

- Имеется в виду уход от бумажных дипломов к электронным с возможностью если не заменить, то дополнить их различными сертификатами, - уточнила Елена Владимировна. - Концепция "образование в течение жизни" становится сегодня не просто теоретической идеей, а практической необходимостью. О чем написано у нас в дипломе? О том, что мы освоили некоторый объем знаний. Устаревают ли эти знания? Конечно, если мы имеем дело с естественно-научным и инженерным образованием. То, что мы называем сегодня "hard skills" - "твердые" знания и навыки обращения с оборудованием, с техническими устройствами. Конечно, это нуждается в постоянном обновлении.

Немного другая ситуация, по словам Елены Брызгалиной, с "soft skills" - так называемым "мягкими", личностными навыками, которые дает гуманитарное образование.

- Гуманитарная культура никогда не устаревает, но и она тоже нуждается в развитии, - пояснила Брызгалина. - Речь идет о перспективах оценки результатов образования при быстром темпе изменений в науке, технологиях и в культуре в целом. Необходимо учиться постоянно, и этот результат образования должен в каком-то виде фиксироваться.