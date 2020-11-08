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08.11.2020 06:08
Рубрика: В мире

Fox News: Трамп назвал условие признания поражения на выборах

Фото: AFP/MANDEL NGAN Фото: AFP/MANDEL NGAN
Фото: AFP/MANDEL NGAN

Действующий президент США Дональд Трамп согласится признать поражение на выборах лишь в том случае, если судебные разбирательства, касающиеся голосования, не дадут желаемых результатов.

Фото: AFP/SETH HERALD
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Об этом в эфире телеканала Fox News заявил журналист Джон Робертс. По его словам, американский лидер готов уступить, если станет ясно, что "по итогам судебных разбирательств нет возможности для его победы", пишет ТАСС.

Кроме того, по данным источников телеканала, члены семьи Трампа рекомендуют ему не признавать победу демократа Джозефа Байдена, а сам хозяин Белого дома готовится к продолжительным судебным тяжбам. В окружении Трампа полагают, что разбирательства займут немало времени и завершатся в Верховном суде.

Ранее Трамп заявил в своем Twitter, что он выиграл выборы, получив на них 71 миллион "законных голосов". По его словам, это больше, чем когда-либо за действующего президента. Трамп также напомнил о нарушениях в ряде штатов.

В мире США Выборы президента США-2020 Дональд Трамп

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