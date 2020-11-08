Трамп заявил о своей победе на выборах по "законным голосам"

Президент США Дональд Трамп в субботу снова выступил с утверждением, что он выиграл выборы, получив на них 71 миллион "законных голосов". Об этом республиканец написал в своем Twitter. По его словам, это больше, чем когда-либо за действующего президента.
Трамп также напомнил, что в ряде штатов наблюдателей не пускали в помещения, где ведется обработка голосов, а миллионы бюллетеней были направлены по почте людям, которые их никогда не запрашивали, пишет ТАСС. Администрация Twitter уже пометила данную публикацию примечанием: "Это утверждение о мошенничестве на выборах является спорным".
Всеобщие выборы состоялись в США третьего ноября. Подсчет голосов продолжается, но ведущие американские СМИ прогнозируют победу кандидата от демократов Джозефа Байдена. Однако Трамп отметил, что это преждевременно, так как судебные разбирательства только начинаются.
THE OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO THE COUNTING ROOMS. I WON THE ELECTION, GOT 71,000,000 LEGAL VOTES. BAD THINGS HAPPENED WHICH OUR OBSERVERS WERE NOT ALLOWED TO SEE. NEVER HAPPENED BEFORE. MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WERE SENT TO PEOPLE WHO NEVER ASKED FOR THEM!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020