Трамп заявил о своей победе на выборах по "законным голосам"

Президент США Дональд Трамп в субботу снова выступил с утверждением, что он выиграл выборы, получив на них 71 миллион "законных голосов". Об этом республиканец написал в своем Twitter. По его словам, это больше, чем когда-либо за действующего президента.

Трамп также напомнил, что в ряде штатов наблюдателей не пускали в помещения, где ведется обработка голосов, а миллионы бюллетеней были направлены по почте людям, которые их никогда не запрашивали, пишет ТАСС. Администрация Twitter уже пометила данную публикацию примечанием: "Это утверждение о мошенничестве на выборах является спорным".

Всеобщие выборы состоялись в США третьего ноября. Подсчет голосов продолжается, но ведущие американские СМИ прогнозируют победу кандидата от демократов Джозефа Байдена. Однако Трамп отметил, что это преждевременно, так как судебные разбирательства только начинаются.