Глава МВД России Владимир Колокольцев подтвердил позицию ведомства, которое выступает против снижения так называемого нештрафуемого порога скорости 20 км/ч. Об этом он заявил в программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1". По его словам, на безопасность дорожного движения гораздо сильнее влияет обустроенность дорог и дорожной инфраструктуры.

Споры о плюс - минус 10 км/ч никак не влияют на снижение или увеличение аварийности на дорогах. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

- Мы категорические противники такого нововведения - сокращения нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч, - сообщил министр. - Могу успокоить, что позиция МВД учтена в новой редакции КоАП, и даже величина штрафа не меняется. Если дорога обеспечена разделительными барьерами, освещена, ровное покрытие - это в большей степени сказывается на безопасности дорожного движения, чем вот это манипулирование - 10 километров больше, 10 километров меньше.

Идею снизить нештрафуемый порог обсуждают давно. Однако согласия в этом вопросе нет. Ратующие за его снижение утверждают, что камеры позволяют безошибочно фиксировать превышение скорости менее чем на 1 км/ч. Что при разрешенной скорости 60 км/ч все едут 80 км/ч, а это смертельно опасно для пешеходов.

Противники напоминают, что камеры зачастую ставятся с нарушениями, в результате наказывают вообще ни в чем не повинных собственников автомобилей. Кроме того, на дорогах знаки ограничения скорости устанавливаются так, что не нарушить невозможно. Именно поэтому в том числе и депутаты призывают сначала навести порядок на дорогах, а потом думать об ужесточении ответственности. Эту позицию поддерживает Владимир Колокольцев.

Штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч - это наиболее популярное наказание. Согласно данным Госавтоинспекции, которые приводит Autonews.ru, за 9 месяцев этого года из 121,3 млн постановлений за это превышение скорости выписано 95,9 млн штрафов за превышение скорости. Для сравнения, в прошлом году за этот же период времени было выписано 78,9 млн постановлений. Такой всплеск в ГИБДД объясняют не тем, что водители стали больше нарушать, а ростом количества камер фотовидеофиксации. На одну камеру количество вынесенных штрафов сокращается.

Снижение нештрафуемого порога приведет просто к катастрофическому росту штрафов. Между тем проблемы обеспечения безопасности решаются в основном инженерными мерами и только в последнюю очередь снижением скоростного режима.

МВД выступило инициатором внесения в КоАП конфискации автотранспортного средства у правонарушителя при повторном управлении в пьяном виде

По словам председателя рабочей группы "Защита прав автомобилистов" Петра Шкуматова, в центре Москвы по зауженным переулкам только невменяемые водители будут ехать с превышением. Обычно все едут даже медленнее установленного режима скорости. Но там и камер, контролирующих скорость, нет. Зато они есть на широких магистралях, где установлен явно заниженный скоростной режим.

Напомним, когда на столичной Северо-восточной хорде - широкой дороге без пересечений - стояло ограничение скорости 60 км/ч, количество нарушений там было от 1 до 2 процентов от количества проезжающих автомобилей. Как только скорость там увеличили до 80 км/ч, количество нарушителей снизилось до 0,1 процента, а в некоторые дни до 0,01 процента. То есть в 100 раз. Это говорит о том, что сначала надо убрать лишние ограничения, провести ревизию дорог. И только добившись оптимальных условий для движения, думать о снижении нештрафуемого порога, защищающего водителей от необоснованных наказаний.

Владимир Колокольцев в субботу, кроме того, рассказал о предложении ужесточить наказание для нетрезвых водителей. "МВД выступило инициатором конфискации автотранспортного средства при повторном управлении в пьяном виде... Слишком дорого платит общество за употребление алкоголя за рулем", - пояснил министр.

Сейчас за повторное вождение в нетрезвом виде нарушителю могут выписать штраф от 200 до 300 тысяч рублей либо приговорить его к обязательным работам до 480 часов или принудительным работам на срок до двух лет либо к лишению свободы до двух лет и лишению прав на три года.

И, наконец, Колокольцев впервые прокомментировал громкое уголовное дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. По его словам, в этом процессе в итоге "восторжествовала истина".

"Виновный понес заслуженное наказание - истина восторжествовала. Других вариантов здесь просто не могло быть, здесь просто принципиально нужно ко всем относиться одинаково", - отметил министр, добавив, что общество смогло увидеть, насколько тяжело проходят дела "по привлечению к заслуженной ответственности подобного рода водителей".

"Это ведь сколько мук ада нужно пройти и следователям, и сотрудникам, чтобы выявить, доказать, изобличить подобного рода горе-водителей и привлечь их к установленной законом ответственности. Каких только эпитетов не наслушались органы следствия в свой адрес и со стороны общественных защитников, и со стороны адвокатов", - отметил Колокольцев.

В пятницу стало известно об этапировании Ефремова в колонию. "Актер, осужденный на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, отправлен из следственного изолятора в колонию, где он будет отбывать наказание", - сообщили в столичном управлении ФСИН, не уточнив при этом местоположение колонии. В УФСИН пояснили, что согласно статье 75 Уголовно-исполнительного кодекса РФ администрация СИЗО уведомит об этом одного из родственников, которого выберет сам осужденный. Позднее в Общественной наблюдательной комиссии рассказали, что актера этапируют в колонию, расположенную Белгородской области.

Напомним, сам Ефремов изъявил желание отбывать все наказание в хозяйственном отряде СИЗО-5, в котором он находился, пока Мосгорсуд рассматривал жалобу на приговор. Но в ФСИН решили иначе.

Стоит добавить, что в минувшие выходные Владимир Колокольцев с рабочей поездкой посетил город Сочи, где вручил ключи от новеньких квартир полицейским-новоселам, а также открыл памятник одному из своих предшественников - Ивану Горемыкину, возглавлявшему ведомство в конце XIX века.