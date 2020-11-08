Интервью с главой "Гознака" Аркадием Трачуком. Главное

- Модель электронного паспорта еще обсуждается. Электронный паспорт может выглядеть как ID-карточка с чипом, на котором находятся основные данные по человеку, включая биометрические данные, и электронная подпись.

- У него может быть "клон" в виде мобильного приложения, который позволит человеку выполнять широкий спектр действий, за исключением случаев, где требуется более высокий уровень идентификации.

- Все ключевые элементы, которые позволяют реализовать этот документ - российские.

- В условиях пандемии и разговоров о грязных, в прямом смысле, деньгах, ситуация должна была поменяться не в пользу наличных. Но объем денег в обращении в этом году вырос более чем на 2 трлн руб., то есть больше, чем на 20%.

- Гознак готовится лакировать все банкноты 100 рублей и технически готов охватить лакировкой весь ряд низких и средних номиналов, до 500 рублей включительно (это продлевает срок жизни банкнот). Но тут все зависит от позиции Банка России.

- Лакированные банкноты в полной мере сохраняют свойства тех антисептических добавок, которые Гознак применяет при изготовлении банкнотной бумаги для российских банкнот.

- Гознак ищет быстрые и надежные способы идентификации, которые позволяли бы упростить паспортный контроль и спецконтроль в аэропорту.

- Гознак в ходе первой корпоративной акселерационной программы получил 179 заявок, выбрал четыре команды-финалиста, рассматривает разные варианты продолжения сотрудничества - начиная с проведения совместных исследований и заканчивая вхождением в капитал стартапа.

- Компания интересуется разработками стартапов по нескольким направлениям на стыке своих традиционных продуктов (банкноты, документы) и новых технологий: идентификация и биометрия, обработка больших данных и машинное обучение, прослеживаемость и маркировка товаров, промышленные роботы, печатная электроника и новые методы обработки промышленных видов бумаг.

Полностью интервью с генеральным директором Гознака Аркадием Трачуком читайте в номере "Российской газеты" от 9 ноября.