Как понять, что надо менять антифриз

Общая рекомендация по замене охлаждающей жидкости гласит, что менять ее необходимо, по крайней мере, раз в два года или каждые 40-50 тысяч километров пробега. Но иногда износ антифриза наступает и раньше. Жидкость вырабатывает ресурс и уже не выполняет своих функций в системе охлаждения, а наоборот, может стать причиной неполадок в ее работе.

Как автомобилист может понять, нуждается его автомобиль в замене охлаждающей жидкости еще до наступления срока замены по величине пробега? Поговорим о том, что может помочь автовладельцу правильно определить состояние антифриза.

Охлаждающая жидкость теряет со временем свои свойства и перестает выполнять свою главную функцию: защищать двигатель от перегрева, обеспечивать его бесперебойную работу и препятствовать образованию коррозии на компонентах мотора.

Для контроля состояния охлаждающей жидкости существуют и сложные приборы, и простые приспособления. Среди них - тестовые полоски, которые помогают определить кислотно-щелочной баланс охлаждающей жидкости и температуру ее замерзания. Лакмусовую бумажку нужно опустить на пару секунд в антифриз и подождать примерно 40 секунд, чтобы она высохла. Затем необходимо сверить цвета, которые проступили на полоске, с индикаторной цветовой шкалой, которая на нанесена на упаковку.

На самой полоске обычно есть несколько цветовых индикаторов. Цвет первого индикатора (самый дальний от ручки тестовой полоски) показывает уровень содержания хладагента в охлаждающей жидкости. Если при сравнении цветов оказывается, что содержание хладагента меньше 50%, то это повод заменить антифриз.

Щелочное число можно проконтролировать по второму цветовому индикатору. Если при сравнении с индикаторной шкалой видно, что цвет индикатора соответствует значению от 6.6 до 10.1, это значит, что антифриз в системе охлаждения не потерял своих качеств и достаточно защищен от окисления. Если при этом третий цветовой индикатор (определение степени кислотности) попадает в промежуток от 6.5 до 9, то охлаждающая жидкость не требует замены. Если же индикатор показывает значение ниже 6.5 или выше 9, то в этом случае рекомендуется поменять жидкость. Это тем более надо делать, если средний индикатор находится ниже значения 6.6.

Помимо тестовых полосок есть еще и другой, менее точный способ проверки состояния охлаждающей жидкости. Для этого нужно взять небольшой объем антифриза из системы охлаждения, налить его в прозрачную емкость и визуально оценить состояние жидкости. Если видно, что жидкость потеряла прозрачность, стала мутной или белой, медлить не стоит, лучше поменять. Тревожным знаком является и красноватый цвет антифриза, такой оттенок указывает на то, что в жидкость попала ржавчина, и что в самой системе охлаждения началась коррозия. Присутствие в охлаждающей жидкости инородных вкраплений, плотных образований, пены и проч., указывает на необходимость проверки всей системы охлаждения.

Добавим, что срок службы антифриза и степень его износа чаще всего определяется качеством самого продукта. Некачественная охлаждающая жидкость служит недолго и часто становиться причиной поломок и дорогостоящего ремонта системы охлаждения автомобиля или даже его двигателя. И наоборот, качественный антифриз "ходит" долго и в самых крайних случаях, даже при превышении интервалов замены, не теряет своих свойств.