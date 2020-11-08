Как самому и без затрат отполировать затертые стекла автомобиля

Со временем на лобовом и боковых стеклах автомобиля остаются так называемые затиры. Перед стеклоочистителями и у уплотнителей всегда собираются частички земли, песка, асфальтовой крошки, так что появление таких царапин практически неизбежно. Ухудшают обзор также и камни, летящие от встречных и попутных машин. Они оставляют не только царапины, но также сколы и трещины. Вдвойне плохо то, что такие дефекты провоцируют появление бликов, которые ухудшают видимость. Да и эстетика, как говорится, страдает. Как бороться с такой напастью без существенных финансовых затрат?

Следите за стеклами

Изношенные резинки стеклоочистителей и застрявшие в них абразивные частицы ухудшают ситуацию с обзором семимильными шагами.

На совсем старых машинах ситуация становится попросту плачевной, когда вместо резины стекло задевают стальные элементы "дворников".

Вред наносит также и неправильный уход за стеклами автомобиля. Царапины и затиры нередко остаются после попытки протереть грязное лобовое стекло сухой тряпкой или салфеткой. Избавьтесь также от привычки протирать "лобовуху" включением стеклоочистителей - даже при своевременной подаче "омывайки" скопившаяся под резинками грязь сработает как наждак.

Какие царапины можно убрать полировкой

Следует помнить, что убрать царапины, сколы и трещины глубиной более 0,3 мм простой полировкой не получится.

С такими изъянами следует бороться с помощью заполнения фотополимером (причем делать это лучше на сервисной станции) с последующей затиркой крупнозернистой шкуркой и полировкой.

А вот убрать со стекол матовые разводы, следы паутины и белесые черты полированием вполне можно. Для устранения таких изъянов своими силами понадобятся полировальная машинка (подойдет даже и электродрель с регулировкой оборотов), шлифовальный круг из фетра или войлока и паста для полировки (средство с мелкими абразивными частицами, способными снять слой стекла), а также вода и средство для мытья стекол.

Ручная шлифовка

Небольшие одиночные царапины вполне можно устранить даже вручную, используя тряпку и пасту для полировки.

Для улучшения результата имеет смысл приобрести специальные салфетки, которые более эффективны. И, кстати, в продаже имеются не только специальные полироли, но и готовые наборы для обработки поверхности и восстановления прозрачности стекол.

В любом случае, если решили полировать стекло вручную, придерживаемся следующего алгоритма. Наносим пасту для полировки на салфетку или тряпку и начинаем растирать полироль круговыми движениями. Ждем около пяти минут, пока состав высохнет, после чего тщательно протираем обрабатываемый участок салфеткой. Повторяем эту процедуру до тех пор, пока затертости не исчезнут.

Механическая полировка

Оптимальным решением будет вооружиться боковой шлифовальной машинкой с эксцентриком. Такие устройства отлично справляются с полировкой и шлифованием в том числе и выпуклых поверхностей.

Понадобится также и распылитель. Вода охладит поверхность стекла и не даст пасте засохнуть. Закрепляем войлочный или фетровый круг устройстве, смачиваем его водой из распылителя, наносим шлифовальную пасту на круг и обрабатываемую поверхность в течение примерно получаса. Помните о том, что сильно давить на инструмент во время работы не следует. Достаточно, чтобы он прижимался под действием собственного веса.

Как сэкономить на полиролях

Полироли нынче дороги, однако при желании можно воспользоваться таким бюджетным химикатом, как оксид церия (CeO2), который широко применяется в ювелирном и стекольном производствах, косметологии, медицине и ряде других областей. Приобрести чудо-порошок проще всего в интернет-магазинах, пакетик обойдется примерно в 100 рублей.

Полировальная паста изготавливается из порошка простым добавлением воды. Конечный продукт размешивается до получения сметанообразной пасты. Также возможно распыление из бачков с накачкой воздуха при более жидкой консистенции пасты.

Перед работой имеет смысл закрыть кузов пленкой, чтобы брызги церия не присохли к ЛКП. После этого наносим пасту из оксида церия на фетровый круг и полируем проблемные участки примерно 30 минут на небольших оборотах (1000 - 1300), периодически смачивая рабочую площадь водой. На заключительном этапе смываем остатки пасты и наслаждаемся результатом.