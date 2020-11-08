Закон Карачаево-Черкесской Республики от 3 ноября 2020 года № 74-РЗ "О внесении изменения в Закон Карачаево-Черкесской Республики "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Карачаево-Черкесской Республике на 2021 год"

Принят Народным Собранием (Парламентом) Карачаево-Черкесской Республики 29 октября 2020 года

Статья 1

Внести в Закон Карачаево-Черкесской Республики от 07 октября 2020 г. № 60-РЗ "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Карачаево-Черкесской Республике на 2021 год" изменение, изложив статью 1 в следующей редакции:

"Статья 1

Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Карачаево-Черкесской Республике в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", на 2021 год в размере 8920 рублей.".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава Карачаево-Черкесской Республики Р.Б.Темрезов







