Kia Mohave радикально обновился, но вопросы остались

Флагманский кроссовер компании Kia обновился настолько радикально, что впору говорить о смене поколений. Приятная внешность, шикарная отделка, тяговитый дизель и неплохой внедорожный потенциал вроде бы не оставляют сомнений - надо брать. Но вопросы к автомобилю остались.

Рамные SUV с коробчатым кузовом - особая каста в автомобильном мире. На этой волне с успехом плывут Mercedes-Benz G-Class, "малыши" Suzuki Jimny и Lada 4х4, тот же форм-фактор, пусть и в более гламурном прочтении реализован в Jeep Renegade, Land Rover Defender и Ford Bronco нового поколения. И вот в то же море джиперской брутальности занырнул обновленный "рамник" Kia Mohave.

Немаленький SUV с тремя рядами сидений, как и прежде нацелен на аудиторию обеспеченных отцов семейств средних лет. Таким покупателям автомобиль нужен как для демонстрации статуса, так и для поездок на рыбалку, охоту, путешествий. Вполне естественно, что в рестайлинговом варианте Kia Mohave учтены все эти запросы.

На правах вожака

Фото: Борис Захаров/РГ

В сравнении с предшественником-консерватором образца 2016 года обновленный Mohave выглядит революционером. На место безликости пришел провокационный дизайн. С более граненым фасадом, огромной радиаторной решеткой, фактурным капотом, клыкастым передним бампером и многоуровневой светодиодной оптикой градус шика резко возрос.

Сзади презентабельно выглядят крупные диодные фонари и пара сдвоенных выхлопных патрубков. Другие "фишки" - штатные боковые подножки, рейлинги и акулий плавник на крыше практичны и не выглядят попсово.

Внешние габариты после обновления почти не изменились. Длина составляет 4930 мм, ширина - 1920 мм, высота с учетом рейлингов насчитывает 1790 мм при клиренсе 217 мм. Расстояние между осями 2895 мм позволило разместить в салоне семь кресел, причем такая компоновка у нас - штатное оснащение в то время как на некоторых рынках рестайлинговый Mohave предложили также в пятиместном и шестиместном вариантах. Колеса же теперь могут быть как 18-дйюмовыми (в базовой комплектации), так и 20-дюймовыми (в топе), словом, все по-взрослому.

Оформление и оснащение салона сдвинулись в сторону премиальности. В водительской зоне можно увидеть много цитат из флагманского седана K900. Внимание сразу приковывает модный "мультируль" с четырьмя спицами и виртуальный "инструментарий". Цифровая приборка, выделенная топовой комплектации, и широкоформатный центральный дисплей впечатляют серьезными диагоналями 12,3-дюйма и "дорогой" графикой - так сейчас принято в верхнем эшелоне премиума.

Отмечу и явный "промах" - отсутствие регулировки руля по вылету в начальной и средней комплектациях. Признаюсь, был очень удивлен этим обстоятельством. Ведь регулировка "баранки" в двух плоскостях имеется даже в кроссоверах Kia рангом ниже. С другой стороны, в топе настройки руля - две: и по наклону, и по вылету, плюс они электрические.

Блоки управления аудиосистемой и климат-контролем солидны, и что не менее приятно, теперь они воспринимают команды системы голосового управления. Хорош и звук аудиосистемы Lexicon с 15 динамиками (также привилегия топовой версии). Помимо трансляции музыкальных треков, она используется для усиления звука двигателя - безальтернативного на нашем рынке 3-литрового турбодизельного V6 с отдачей 249 л.с., сулящего выгоды по налогообложению и отличающегося нешуточным пиковым моментом 549 Нм.

Фото: Пресс-служба Kia.

По части комфортных решений также сделан шаг вперед. В отделке применяются в основном мягкие пластики и только натуральная кожа, имитацию деревянного шпона не отличишь от настоящей древесины - шершавая, матовая, стильная, с привязкой к дизайну яхт и, как мне показалось, топ-моделей Volvo. Уже штатно предлагаются система бесключевого доступа, электроприводы складывания внешних зеркал, двери багажника (последняя открывается, если постоять у "кормы" с ключом-транспондером три секунды) и регулировки передних сидений.

А еще все рестайлинговые Mohave оснащены передними и задними датчиками парковки, датчиками света и дождя, круиз-контролем и камерой заднего вида с возможностью включения изображения как при движении автомобиля назад, так и вперед. Среди новых опций, доступных, правда, лишь топовой комплектации, выделим сверхинформативный проекционный дисплей на "лобовуху" и набор "электронных телохранителей", внедрить которые позволил переход от гидроусилителя рулевого управления к усилителю с электромотором на рулевой рейке. "Зимний" пакет обширен, но у ветрового стекла подогревается лишь сектор вблизи стеклоочистителей. Для машины столь высокого ценового диапазона это минус.

Фото: Пресс-служба Kia.

Передние кресла спрофилированы не под субтильных мальчиков, а мужей - широкие, с не самой развитой, но достаточной поддержкой. Разумеется, предусмотрены обогрев, вентиляция и множество электрорегулировок (разное число в зависимости от комплектации). На трехместном втором ряду установлены раздельные кресла (сдвоенное и одиночное), которые можно сдвигать продольно вручную и менять наклон спинок. Здесь же есть "приятности" в виде USB-разъемов, розетки на 220 В, подогрева и собственного блока климат-контроля.

Фото: Пресс-служба Kia.

На третьем ряду ожидаемо - пара более компактных сидушек, намекающих на то, что на "галерке" место для детей и подростков. Впрочем, запаса над головой хватит даже для высоких, а если сдвинуть кресла среднего ряда максимально вперед, сзади сформируется уже наипросторнейшая VIP-галерка. Здесь есть также один слот USB в левой стенке и потолочные дефлекторы вентиляции.

Покритикуем большого "корейца" также за не самый широкий проем для доступа на третий ряд. Как туда забраться, скажем, не очень высокой девушке в длинной юбке - ума не приложу. Хорошо еще, что широкая подножка у порогов (предлагается для всех комплектаций) облегчает посадку и высадку в самый арьергард.

Фото: Борис Захаров/РГ

Объем багажника варьируется от 350 до 2765 л в зависимости от положения двух задних рядов сидений. Отсек, слов нет, огромен, но и здесь есть к чему придраться - при семиместной рассадке буквально некуда девать багажную шторку. В подполье она не влезает. Ну и "запаска" размещена под днищем со всеми вытекающими последствиями в виде неудобства ее снятия и водружения на место.

Дело техники

Фото: Пресс-служба Kia.

Дизельный мотор Mohave, работающий в связке с 8-диапазонным "автоматом" и подключаемым полным приводом, лихо ускоряет немаленькую и не легкую машину. Солидный запас тяги облегчает маневры - в потоке чувствуешь себя уверенно. Разве что на очень крутом подъеме приемистости чуть не хватает.

Возможно из-за того, что гидромеханический "автомат" не спешит переключаться глубоко "вниз" при "кик-дауне". Очевидно также, что коробка противится езде в равном ритме. По расходу же все зависит от вашей манеры езды. В смешанном цикле можно ограничить аппетит "кубика" 9 л/100 км, но при активном "педалировании" реально "вывалиться" и за пределы 15л/100 км дизтоплива.

Фото: Пресс-служба Kia.

Ну и, конечно, Mohave не стал драйверским автомобилем, а ведь пружинную подвеску и рулевое управление перекалибровали. Никуда не делись заторможенные реакции на руление, боковые крены, вертикальная раскачка на волнах асфальта и кивки кузова при торможении "в пол". Однако для рамника Mohave управляется все же неплохо. Да и на руле имеется должный объем информации, а тормоза с дисковыми механизмами хорошо делают свою работу.

Еще жаль, что рестайлинг принес потери в виде отказа от пневматической подвески, которая предлагалась для топовых комплектаций предшественника. В Kia говорят в связи с этим, что пневматику "не брали" и такие машины теряли в цене при перепродаже. Злопыхатели, правда, уверяют, что дело в другом - "корейцы" так и не смогли решить проблему поломок "пневмы" из-за реагентов, которыми злоупотребляют дорожные службы в российских городах.

Нет и адаптивных амортизаторов. Однако даже с пружинным пассивным шасси "кореец" демонстрирует приличную плавность хода. Отжигать в виражах как на каком-нибудь Porsche Cayenne не будешь, но и на излишнюю валкость тоже жаловаться грех. Можно придраться и к тому, что короткоходная по меркам SUV подвеска жестковато отрабатывает дорожные стыки и ямы с острыми краями. Однако с городской дорожной мелочевкой, лежачими полицейскими "кореец" расправляется на ура, и это уже не мало.

Лишь в топовой комплектации

Фото: Пресс-служба Kia.

Бездорожью же корейский кроссовер готов противопоставить неплохую геометрическую проходимость, задний самоблокирующийся дифференциал, выделенный всем комплектациям кроме начальной, и понижающий ряд передач.

Фирменный ассистент спуска с горы включается автоматически при выборе режима "Грязь", для всех остальных случаев его можно активировать принудительно - клавишей слева от руля. Помощник явно полезный - проверили на скользких спусках в окрестностях Сочи. Есть и такое подспорье как система Drive Mode Select - выбираешь режим "Снег", "Песок" или "Грязь", и электроника грамотнее дозирует тягу и притормаживает колеса с меньшим сцеплением.

Отдельно нужно сказать об электронных "поводырях". Связка адаптивного круиза и системы контроля рядности, доступная, увы, лишь в "топе" - это уже почти "автопилот". Если бросить руль, электроника начнет "ругаться", требуя вернуть управление, минут через пять (в сравнении с конкурентами это очень немало). "Поводырь" будет при этом прилежно центровать Mohave в полосе (отворачивая от разметки) и без лишней нервозности поддерживать скорость и заданную дистанцию до впереди идущего автомобиля.

Фото: Пресс-служба Kia.

К слову, за топовую комплектацию, которой выделены вышеописанные "фишки", просят теперь немалые 3 559 900 рублей.

Базовый SUV обойдется заметно дешевле - 3 099 900 рублей, но здесь не будет, повторимся, ни элементов "автопилотирования", ни люксовой аудиосистемы, ни люка с электроприводом, ни "умной" системы кругового обзора с четырьмя камерами, сильно облегчающей как маневрирование на парковке, так и езду по "пересеченке". С другой стороны, даже в базе, как мы уточнили ранее, Mohave очень неплохо вооружен.

Добавим, что Mohave по крайней мере в ближайшие полгода станет дефицитным продуктом. Из-за шквального спроса на модель в Корее в России установлена квота. До конца года у нас можно будет приобрести чуть больше 300 таких машин. Кто не успеет, добро пожаловать в очередь.