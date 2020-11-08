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08.11.2020 08:00
Рубрика: Культура

Олегу Меньшикову - 60: за что мы любим актера

Текст: Инга Бугулова
8 ноября 60 лет исполняется Олегу Меньшикову - народному артисту России, лауреату сразу трех Государственных премий, премии Лоуренса Оливье и худруку театра им. Ермоловой. К сожалению, свой день рождения актер на этот раз отметит не на сцене - до конца ноября все спектакли с ним отменены по состоянию его здоровья. "Российская газета" желает Олегу Евгеньевичу скорейшего выздоровления и вспоминает, за что мы его любим.

За принципиальность в выборе ролей

Актерскую карьеру Олега Меньшикова иначе как звездной не назовешь, однако по нынешним меркам он сыграл в совсем небольшом количестве фильмов - их около 30. Предложения, разумеется, поступали и продолжают поступать, только вот актер в этом смысле предельно избирателен.

"Я как-то наткнулся на фразу Ильинского: "Никогда не делать ничего против себя в искусстве". Этого я действительно себе не позволяю. Я очень редко снимался - всего в паре фильмов - из-за денег. И то я не наступал на горло собственной песне", - рассказывал актер в одном из интервью.

Пожалуй, самый известный его отказ - роль в фильме "12" у Никиты Михалкова. Меньшиков ушел с репетиции, сказав, что ему это неинтересно. "Я прошу у него прощения до сих пор за то, что я его подвел. Я думаю, Никита Сергеевич вообще не любит, когда что-то не по его задумке происходит, а тут еще артист - считай, артист его команды - отказывается. Для него это был удар", - вспоминал артист.
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За умение быть разным

Хрестоматийная роль Олега Меньшикова - Костик из "Покровских ворот". В сознании и зрителей, и киносообщества она так прочно срослась с молодым актером, что какое-то время в другом амплуа его просто не представляли. Но он переломил это давление. Спустя годы, правда, возникло другое: теперь образ Олега Меньшикова ассоциировался исключительно с вытянутым по струнке "государственным человеком" - Митя Арсентьев в "Утомленных солнцем", прапорщик Саня в "Кавказском пленнике", юнкер Андрей Толстой в "Сибирском цирюльнике", сыщик Эраст Фандорин в "Статском советнике"...

И опять актер легко и непринужденно свернул в совсем другую сторону! Он и обаятельный Остап Бендер в сериале "Золотой теленок", и романтичный Юрий Живаго в "Докторе Живаго", и хоккейный тренер Анатолий Тарасов в "Легенде №17", и следователь Гуро в "Гоголе", теперь вот еще психолог в новом сериале Федора Бондарчука "Псих". Словом, кто-кто, а Олег Меньшиков заложником одного образа точно не стал, что бы о нем не говорили.

За выдумку и многогранность

Одним кино творчество Меньшикова не ограничивается. Сам он ставит его, скорее, на второе место. Еще до того, как стать худруком Театра им. Ермоловой, он создал свое "Театральное товарищество 814", где поставил спектакли "Горе от ума", "Кухня", "Игроки". Но абсолютным хитом стал моноспектакль "1900". После роспуска "Товарищества" организовал духовой оркестр, с которым создал музыкальный проект "Оркестр мечты. Медь" - постановка и сейчас неизменно собирает аншлаги.

В Театре им. Ермоловой придумал еще один хит - "Кино на сцене". Артисты театра в формате читки разыгрывали любимые фильмы - те же "Покровские ворота", "Неуловимых мстителей", "Бриллиантовую руку", "Берегись автомобиля" и другие. Сложно представить, но билеты на этот проект разлетались буквально за первые полчаса с момента запуска продаж.

А в 2018 году актер выпустил цикл интервью на своем YouTube-канале "ОМ". Выступив в качестве журналиста, он побеседовал с Федором Конюховым, Славой Полуниным, Данилой Козловским, Виктором Сухоруковым, а беседу с Аллой Пугачевой даже целиком показали по телевидению (сейчас у видео почти 3 млн просмотров).

За спокойное отношение к популярности

Олег Меньшиков не появляется на телевидении, редкий гость модных тусовок и не так уж часто дает интервью. Многие обвиняют его в том, что он закрыт и холоден, а в общении всегда держит дистанцию.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Меньшиков рассказал о спектаклях нового сезона в театре им. Ермоловой

"Видимо, таким родился. Просто со временем это стало заметнее. Не могу сказать, что меня много ранили - столько же, наверное, сколько и любого другого человека", - объяснял артист в интервью.

А если бы случилось проснуться в мире, где никто не знает, кто такой Олег Меньшиков, "это было бы счастье": "Я бы, может быть, в первый раз за многие годы вздохнул свободно, если бы понял, что меня никто не знает, от меня никто ничего не хочет, на меня никто не смотрит и вообще никого не волнует мое существование или отсутствие. Проснуться никому не нужным Меньшиковым… Меня бы это устроило".

Культура Театр Драматический театр Культура Кино и ТВ Наше кино Персона: Олег Меньшиков

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