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08.11.2020 08:15
Рубрика: Общество

Названы части курицы, которые нельзя есть

Текст: Оксана Грибанова

Специалисты портала Sohu объяснили, почему не стоит есть курицу целиком, и употребление каких частей птицы может навредить организму.

Фото: iStock
Биологи дали совет по безопасному приготовлению курицы

Так, не рекомендуется есть куриную кожу в любом виде, так как в ней много жира и она является местом скопления бактерий.

Также много паразитов в куриной гузке и в легких. Отмечается, что в куриных легких есть масса устойчивых к высокой температуре бактерий. Употребление такой пищи может спровоцировать недомогание, считают авторы материала. Кроме того, опасные вещества могут накапливаться в куриной голове.

Меньше всего химических добавок и прочего вредного присутствует в белом мясе. Употребляя куриную грудку, человек получает высокого качества белок, который легко усваивается. Об этом ранее рассказала врач-гастроэнтеролог Инна Мазько.

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