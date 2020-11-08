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08.11.2020 15:40
Рубрика: Легковые авто

Почему нужно включать кондиционер в салоне машины зимой

Текст: Татьяна Акимова
Мы привыкли, что система кондиционирования служит для того, чтобы создать в салоне автомобиля комфортные условия в летнее время. Однако включать кондиционер рекомендуется и в зимний период. Разберемся, для чего это нужно.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Система кондиционирования - весьма сложное устройство, которое состоит из большого количества компонентов, радиаторов, вентиляторов, трубок и прочего.

Фото: iStock
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Для поддержания системы в работоспособном состоянии в особенности в период, когда часто в ней нет необходимости, рекомендуется включать кондиционер, как минимум, на 15-20 минут один раз в неделю. Это поможет поддержать ресурс работы кондиционера и обеспечит смазку его отдельных компонентов, например, уплотняющих сальников.

Ведь при длительном простое с внутренних деталей системы кондиционирования масло постепенно стекает вниз, а когда кондиционер возобновляет активную работу, некоторое время ему приходится функционировать в режиме сухого трения. А это создает дополнительный риск износа компрессора - самого дорогостоящего компонента системы кондиционирования. Кстати, в режиме сухого трения с поверхности металлических элементов системы стираются частицы, которые затем начинают циркулировать по всему контуру и в итоге могут повредить и другие компоненты.

Но есть и другая, более очевидная польза от работающего в холодное время года кондиционера. Включенная климатическая установка помогает быстро высушить воздух в салоне автомобиля и устранить запотевание стекол.

Обычно в холодное время года в салон машины вместе с воздухом попадает много влаги, которая затем оседает на стеклах и, конечно же, ухудшает обзорность водителю. Но если включить кондиционер в режиме замкнутой циркуляции, стекла быстро высохнут, а излишки водяного пара в салоне испарятся.

Фото: Пресс-служба УАЗа
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Включать климатическую установку в салоне важно и для борьбы с грибками, бактериями и микроорганизмами, которые могут размножатся во влажной среде ячеек теплообменника. Периодически работающий в зимнее время кондиционер не даст развиться этой патогенной среде.

Существует ошибочное мнение, что работающий в салоне кондиционер может навредить автомобилю и будет заметно увеличивать расход топлива. Однако в зимний период "вклад" работающего кондиционера в увеличение расхода топлива незначителен, при условии, конечно же, что он работает эпизодически в профилактических целях. А чтобы избежать дополнительной нагрузки на мотор, рекомендуется включать климатическую установку только после того, как двигатель погреется.