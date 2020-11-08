Названы версии крушения самолета Александра Колтового

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте назвало основные версии авиакатастрофы под Москвой, в которой погиб ведущий "НТВ" Александр Колтовой.

Как отметили в пресс-службе ведомства, основных версий две - неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования. На месте крушения самолета Piper Sport в окрестностях Люберец сейчас завершаются следственные мероприятия. Вместе с представителями Межгосударственного авиационного комитета эксперты изымают все фрагменты сгоревшего воздушного судна. Также исследуется техническая документация, показания свидетелей и видеозаписи с моментом крушения.

Ранее следственное управление возбудило уголовное дело по факту этой катастрофы. В ней, напомним, погибли два человека: телеведущий Александр Колтовой и женщина-пассажир.