Установлен убийца семьи в Подмосковье

К жестокому убийству преподавателя РЭУ Виктории Борковской и ее матери, скорее всего, причастен местный рабочий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Московской области.

По предварительным данным, подозреваемый работал на дачном участке, где произошла трагедия. Во многих дачных товариществах Подмосковья есть бригады разнорабочих, которые предлагают свои услуги садоводам.

В доме Виктории Борковской прибывшая опергруппа застала беспорядок, как будто вор искал ценности. Вероятно, убийство и было совершено с целью ограбления.

Как уже писала "РГ", преступника сейчас ищут правоохранительные органы. За жизнь 6-летней девочки, пострадавшей в результате нападения, борются медики. По сведениям источников ТАСС, она доставлена в одну из московских больниц, ее состояние оценивается как тяжелое.