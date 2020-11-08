Жертвой убийцы в Солнечногорске стала преподаватель РЭУ

Одна из женщин, жестоко убитых в частном доме в подмосковном Солнечногорске, оказалась преподавателем РЭУ имени Плеханова. Информацию о гибели Виктории Борковской ТАСС подтвердили в пресс-службе вуза.

"Мы шокированы произошедшей трагедией и выражаем соболезнование родным и близким Виктории Борковской, - отметили собеседники агентства. - Университет окажет необходимую помощь".

Как уже писала "РГ", женщину и ее мать зарезали в загородном доме. Убийца также нанес несколько ножевых ранений 6-летней девочке. Ребенка экстренно доставили в больницу.