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08.11.2020 18:00
Рубрика: Происшествия

При сходе вагонов под Новосибирском произошел разлив топлива

Текст: Наталья Граф

Спасатели МЧС ликвидируют последствия ЧП в Новосибирской области: на станции Татарская с путей сошли вагоны грузового поезда.

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- По предварительной информации, произошел разлив дизельного топлива из двух цистерн, повреждены контактная сеть и железнодорожное полотно, - сообщили в ГУ МЧС России по региону. - Пожарно-спасательные подразделения чрезвычайного ведомства произвели пенную атаку для исключения возгорания дизельного топлива.

Движение пассажирских и грузовых поездов по Транссибирской магистрали в настоящее время приостановлено. По данным Западно-Сибирской железной дороги, задерживаются три пассажирских поезда. Ожидается задержка еще двух поездов: № 38 (Новосибирск - Томск) и № 62 (Москва - Владивосток). В Калачинском районе Омской области готовы три пункта временного размещения пассажиров на 800 человек.

Напомним, сегодня около 16 часов времени на станции Татарская при маневровых работах на Транссибирской магистрали произошел сход вагонов грузового поезда.

По данным МЧС, состав состоял из 30 вагонов. Шесть цистерн с дизельным топливом и десять вагонов с щебнем и пластиковым гранулятом опрокинулись в габарит на одном из путей.

Два вагона сошли с путей на станции Толстопальцево в Новой Москве

На место происшествия выехали оперативная группа МЧС, специалисты Роспотребнадзора, Экоспаса и Чановского поисково-спасательного отряда. В случае необходимости будут задействованы две аэромобильные группировки МЧС из Новосибирской и Омской областей.

Причины крушения состава будет расследовать специальная межведомственная комиссия.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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