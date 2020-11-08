Жители каких регионов России готовы сделать прививку от COVID-19

Аналитики сервиса SuperJob опросили по 1500 человек из Москвы и Санкт-Петербурга и по 1000 - из других городов-миллионников. Мнения россиян разделились.

В Красноярске, например, более половины жителей намерены сделать прививку, как только вакцина поступит в медучреждения: 58 процентов респондентов высказались "за" (в эту долю вошли и те, кто хочет привиться однозначно, и те, кто скорее склоняется к этому варианту). На родине вакцины - в Новосибирске - не возражают против укола 54 процентов опрошенных. Чуть меньше желающих - в Екатеринбурге: 52 процента. Почти столько же - по 51 проценту - набралось в Перми и в Самаре.

"Свою позицию люди объясняют желанием работать и жить полной жизнью, а не болеть или сидеть на карантине", - говорится в исследовании.

В других городах-миллионниках перевес на стороне тех, кто не готов сделать прививку от коронавируса. В Челябинске и Омске по 51 проценту респондентов пока не решились на такой шаг, в Волгограде - 52 процента, в Воронеже - 55, в Нижнем Новгороде и Уфе - по 56 процентов, в Ростове-на-Дону - 58 процента, и в Казани - 60.

Больше всего тех, кто отказывается от вакцинации, в столицах: в Москве прививку от COVID-19 не собираются делать 64 процента опрошенных, в Санкт-Петербурге - 65 процентов.

"Кто-то сомневается в качестве вакцин, кто-то уже переболел и имеет иммунитет, другие всегда принципиально отказываются от всех прививок", - пояснили эксперты.

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