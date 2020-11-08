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08.11.2020 18:42
Рубрика: Власть

Внимание всем министрам!

"Российская газета" публикует новый закон о правительстве РФ
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 251(8305)
Правительство РФ будет формироваться по обновленной схеме - граждане через парламент получат больше возможностей влиять на выбор кандидатов в министры. Кроме того, у кабмина появятся новые полномочия - в первую очередь в социальной сфере. Таковы основные новеллы Федерального конституционного закона о правительстве, который публикует "РГ".
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

За то, чтобы изменить нормы Основного Закона (в том числе и в части работы кабмина), граждане проголосовали в ходе общероссийского плебисцита. 4 июля обновленная Конституция вступила в действие, а в сентябре стартовал процесс изменения российского законодательства. Новая редакция закона о правительстве была предложена президентом в первом "пакете" законопроектов во исполнение поправок в Конституцию.

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости
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Во время работы над проектом было принято решение готовить новый закон, а не вносить сотни поправок в действующий "старый" документ (он был принят еще в 1997 году), рассказал в интервью "РГ" председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников (он же - официальный представитель президента, сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию). Ведь изменения были предложены кардинальные - и не только в отношении самого кабмина, но и в сфере компетенций депутатов Госдумы и членов Совета Федерации.

Именно с усилением роли парламентариев в процессе формирования правительства и связаны, пожалуй, ключевые новые нормы. Кандидатуры в кабмин - то есть на посты премьер-министра, вице-премьеров и федеральных министров - будут утверждаться в Госдуме. Народным избранникам дается неделя на их рассмотрение. Исключение - кандидатуры руководителей силовых министерств и МИД - по ним будут проходить консультации в Совфеде. Согласно обновленному порядку, президент будет вносить в верхнюю палату представление о кандидатуре главы ведомства, а сенаторы в течение недели проинформируют его в письменной форме о результатах рассмотрения.

Отметим, что ранее депутаты лишь давали согласие президенту на назначение премьер-министра, а его заместителей и министров глава государства определял сам. Теперь Госдума утверждает кандидатуру главы правительства, а затем и кандидатов на министерские посты.

Изменения кардинальные - и не только в отношении самого кабмина, но и в сфере компетенций депутатов Госдумы и членов Совета Федерации

Причем президент будет обязан произвести утвержденные парламентом назначения. В результате принятия нового закона у граждан появляется возможность через депутатов влиять на выбор министров, вице-премьеров, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Таким образом, президент передает часть своих полномочий нашим гражданам, - заявил спикер нижней палаты парламента. - Это важное решение повысит ответственность как депутатов, так и правительства перед гражданами нашей страны".

Павел Крашенинников рассказал о ключевых предложениях в номере "РГ" от 13 октября 2020 года.

Кандидаты на должности министров будут выступать перед парламентариями и отвечать на их вопросы. Свою компетентность им придется подтвердить и в профильных комитетах, и во фракциях, и, конечно, на пленарном заседании. "Мы узнаем, так сказать, на подступах, кто будет кандидатом на пост федерального министра. И выиграет от этого не кто-то конкретно - президент, Госдума или Совет Федерации. Выигрывает общество, - подчеркнул Павел Крашенинников. - Можно будет понять, что это за человек, какая у него платформа, какая программа".

Официальный представитель главы государства по поправкам также обратил внимание на то, что правительство, а также отдельные министры отчитываются перед парламентом о результатах своей деятельности. И это, по его словам, логично и важно для системы власти, что именно парламентарии будут участвовать в назначении членов кабмина.

Роль верхней палаты в формировании правительства также меняется. "Совет Федерации получил новое, очень ответственное дополнительное полномочие, - заявила, комментируя новый закон, председатель СФ Валентина Матвиенко. - Очень важно, что президент поддержал это и подчеркнул, что обсуждение кандидатур руководителей органов безопасности - ФСБ, внешней разведки, минобороны, Росгвардии, МВД, МИД - будет проходить публично".

По аналогии с депутатами не только сенаторы, но и граждане будут видеть, какие кандидатуры министров силового блока предлагаются. В верхней палате зададут им те "вопросы, которые волнуют общество", заверила Матвиенко. Говоря о новых полномочиях обеих палат в целом, она оценила это как "очень серьезный шаг к демократизации нашей государственно-политической системы".

Согласно новому закону, свою компетентность федеральным министрам придется подтвердить и в профильных комитетах, и во фракциях, и, конечно, на пленарном заседании

В целом обновленная процедура задает "правильный вектор развития системы государственного управления, усиливает влияние парламента и влияние избирателей через парламент на исполнительную власть и на кадровый состав правительства", считает глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель профильной рабочей группы Андрей Клишас.

В новом законе также решено было прописать "страховочные" нормы на случай рисков возникновения политического кризиса в стране. Теперь, если депутаты трижды отклонят кандидата в премьер-министры, то президент сам назначит председателя правительства и будет вправе распустить Госдуму. А если столько же раз отклоняются кандидатуры вице-премьеров и министров, то глава государства сможет назначить тех, кого ему представит премьер - без утверждения парламентом.

"Мы знаем, какие коллизии возникают в случае конфликта парламента с исполнительной властью, - напомнил прошлое Павел Крашенинников. - Если, скажем, подолгу не утверждаются члены кабинета министров, что грозит коллапсом не только в политике, но в экономике с соответствующими последствиями". В новом механизме, по его словам, учтены "подводные камни" и предусмотрены меры, которые не позволят остановить работу исполнительной власти в случае такого кризиса во власти.

Фото: Рамиль Ситдиков/ТАСС
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В этом смысле важна еще одна усовершенствованная норма. По-новому прописан порядок отставки кабмина: после ухода с должности премьер-министра члены правительства не должны автоматически уходить со своих постов.

По следам обновления Конституции для членов кабмина вводится также ряд ограничений, направленных в первую очередь на защиту суверенитета страны и на противодействие коррупции. В правительство, согласно новому закону, сможет войти только гражданин РФ, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство на территории другой страны. Ему и его семье запрещено открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные и ценности в банках за рубежом, владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Нельзя также заниматься предпринимательской и другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой, получать подарки, вознаграждения, пользоваться оплаченными за него услугами.

Как пояснила директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева, новый закон "означает переход правительства к методам так называемого распределенного управления". "Мы видим некий социальный блокчейн, когда все звенья системы публичной власти делаются максимально открытыми и прозрачными, - считает юрист, являющаяся одним из сопредседателей "конституционной" рабочей группы. - Это исключает нелегитимное вмешательство в управленческий процесс, и при этом все звенья публичной системы связываются воедино".

В новом законе, кроме того, закреплены обновленные полномочия правительства в области социального обеспечения, защиты семьи и детства, а также в сфере здравоохранения, взаимодействия с институтами гражданского общества. Так, кабмин будет гарантировать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не менее прожиточного минимума в целом по стране, а также индексацию пособий и выплат. В том числе - индексацию пенсий не реже одного раза в год.

"Важная сфера - защита семьи, материнства, отцовства и детства, защита брака как союза мужчины и женщины, создание условий для достойного воспитания детей в семье, предполагающего понимание ими обязанности заботиться о родителях", - рассказал Павел Крашенинников. А, к примеру, в области здравоохранения правительство отвечает за создание системы доступной и качественной медицинской помощи, условий для ведения здорового образа жизни...

По словам парламентария, закрепление новых полномочий кабмина позволит повысить уровень правового регулирования этих и других ключевых вопросов. "Как видно, планка устанавливается очень высокая, думаю, по-другому нельзя", - заметил он.

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