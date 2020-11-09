Федеральный конституционный закон от 6 ноября 2020 г. N 4-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации"

Одобрен Государственной Думой 27 октября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 3 ноября 2020 года

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Исполнительная власть Российской Федерации. Правительство Российской Федерации как орган публичной власти

1. Исполнительную власть Российской Федерации осуществляют Правительство Российской Федерации и иные федеральные органы исполнительной власти в соответствии со структурой федеральных органов исполнительной власти под общим руководством Президента Российской Федерации, а также органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

2. Правительство Российской Федерации обеспечивает проведение в Российской Федерации единой социально ориентированной государственной политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей, а также в области охраны окружающей среды.

3. Президент Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие Правительства Российской Федерации и иных органов, входящих в единую систему публичной власти.

4. Президент Российской Федерации имеет право председательствовать на заседаниях Правительства Российской Федерации и заседаниях Президиума Правительства Российской Федерации.

5. Президент Российской Федерации утверждает по предложению Председателя Правительства Российской Федерации структуру федеральных органов исполнительной власти и вносит в нее изменения.

6. Президент Российской Федерации определяет в структуре федеральных органов исполнительной власти органы, руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации, и органы, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации.

Статья 2. Правовая основа деятельности Правительства Российской Федерации

Правительство Российской Федерации осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации.

Статья 3. Основные принципы деятельности Правительства Российской Федерации

Правительство Российской Федерации в своей деятельности руководствуется принципами верховенства Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов и федеральных законов, а также принципами народовластия, ответственности, гласности, обеспечения прав и свобод человека и гражданина, единства системы публичной власти.

Статья 4. Состав Правительства Российской Федерации

1. Правительство Российской Федерации состоит из членов Правительства Российской Федерации - Председателя Правительства Российской Федерации, заместителей Председателя Правительства Российской Федерации и федеральных министров.

2. Заместители Председателя Правительства Российской Федерации, федеральные министры могут замещать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности государственной службы и муниципальные должности в случае, если это предусмотрено федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации.

3. Члены Правительства Российской Федерации не могут быть сенаторами Российской Федерации, депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатами законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Статья 5. Акты Правительства Российской Федерации

1. Правительство Российской Федерации на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов, распоряжений и поручений Президента Российской Федерации издает постановления и распоряжения, а также обеспечивает их исполнение.

2. Акты Правительства Российской Федерации, имеющие нормативный характер, издаются в форме постановлений Правительства Российской Федерации. Акты Правительства Российской Федерации по оперативным и другим текущим вопросам, не имеющие нормативного характера, издаются в форме распоряжений Правительства Российской Федерации.

3. Порядок принятия актов Правительства Российской Федерации устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами, распоряжениями и поручениями Президента Российской Федерации.

4. Акты Правительства Российской Федерации подписываются Председателем Правительства Российской Федерации.

5. Акты Правительства Российской Федерации вступают в силу одновременно на всей территории Российской Федерации, если такими актами не предусмотрен иной порядок их вступления в силу.

6. Акты Правительства Российской Федерации обязательны для исполнения на всей территории Российской Федерации.

7. Акты Правительства Российской Федерации, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу не ранее дня их официального опубликования. Иные акты Правительства Российской Федерации, в том числе акты, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, вступают в силу со дня их подписания, если такими актами не предусмотрен иной порядок их вступления в силу.

8. Акты Правительства Российской Федерации могут быть обжалованы в суд.

9. Акты Правительства Российской Федерации могут быть отменены Президентом Российской Федерации в случае их противоречия Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, указам и распоряжениям Президента Российской Федерации.

Глава 2. Члены Правительства Российской Федерации

Статья 6. Ограничения и запреты, связанные с замещением должности члена Правительства Российской Федерации. Требования, предъявляемые к члену Правительства Российской Федерации

1. Членом Правительства Российской Федерации может быть гражданин Российской Федерации, достигший 30 лет, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.

2. Члену Правительства Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, а также владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Данный запрет также распространяется на супругу (супруга) и несовершеннолетних детей члена Правительства Российской Федерации. Понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в значении, указанном в Федеральном законе от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами". Контроль за соблюдением членами Правительства Российской Федерации, их супругами и несовершеннолетними детьми данного запрета осуществляется в порядке, предусмотренном указом Президента Российской Федерации.

3. Член Правительства Российской Федерации не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, в том числе участвовать в управлении хозяйствующим субъектом независимо от его организационно-правовой формы, если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с федеральными законами, члену Правительства Российской Федерации не поручено участвовать в управлении хозяйствующим субъектом;

2) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации или договоренностями на взаимной основе федеральных органов государственной власти с государственными органами иностранных государств, международными и иностранными организациями;

3) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органах государственной власти;

4) использовать в неслужебных целях информацию, средства материально-технического, финансового и информационного обеспечения, предназначенные только для служебной деятельности;

5) получать гонорары за публикации и выступления в качестве члена Правительства Российской Федерации;

6) получать в связи с осуществлением своих полномочий от физических и юридических лиц не предусмотренные федеральным законодательством ссуды, подарки, денежное и иное вознаграждение, в том числе услуги, оплату развлечений и отдыха;

7) принимать без разрешения Президента Российской Федерации почетные и специальные звания, награды и иные знаки отличия иностранных государств;

8) выезжать в служебные командировки за пределы Российской Федерации за счет физических и юридических лиц, за исключением служебных командировок, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации или по договоренностям на взаимной основе федеральных органов государственной власти с государственными органами иностранных государств, международными и иностранными организациями;

9) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации или договоренностями на взаимной основе федеральных органов государственной власти с государственными органами иностранных государств, международными и иностранными организациями.

4. Член Правительства Российской Федерации обязан:

1) сообщать в порядке, предусмотренном указами Президента Российской Федерации, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта;

2) передавать на время замещения должности члена Правительства Российской Федерации находящиеся в его собственности ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

5. Член Правительства Российской Федерации при назначении на должность и впоследствии ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом, обязан представлять Президенту Российской Федерации сведения о доходах, ценных бумагах и ином имуществе, принадлежащем на праве собственности члену Правительства Российской Федерации, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям, а также о своих обязательствах имущественного характера и об обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Порядок представления таких сведений, проведения их анализа и опубликования определяется Президентом Российской Федерации.

6. Член Правительства Российской Федерации в случаях и порядке, которые установлены Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" и указами Президента Российской Федерации, представляет:

1) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций);

2) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указанная в пункте 1 настоящей части.

7. Контроль за соответствием расходов члена Правительства Российской Федерации, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу члена Правительства Российской Федерации и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, осуществляется в порядке, предусмотренном указами Президента Российской Федерации.

Статья 7. Назначение на должность Председателя Правительства Российской Федерации

1. Председатель Правительства Российской Федерации назначается на должность Президентом Российской Федерации после утверждения его кандидатуры Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации (далее - Государственная Дума).

2. Представление по кандидатуре Председателя Правительства Российской Федерации вносится в Государственную Думу Президентом Российской Федерации не позднее двухнедельного срока после вступления в должность вновь избранного Президента Российской Федерации или после отставки Правительства Российской Федерации либо в течение недели со дня отклонения кандидатуры Председателя Правительства Российской Федерации Государственной Думой или освобождения Президентом Российской Федерации от должности либо отставки Председателя Правительства Российской Федерации.

3. Государственная Дума рассматривает представленную Президентом Российской Федерации кандидатуру Председателя Правительства Российской Федерации в течение недели со дня внесения представления.

4. По результатам рассмотрения представленной Президентом Российской Федерации кандидатуры Председателя Правительства Российской Федерации Государственная Дума вправе утвердить или отклонить ее.

5. Если Государственная Дума утверждает представленную Президентом Российской Федерации кандидатуру Председателя Правительства Российской Федерации, Президент Российской Федерации назначает данную кандидатуру на должность Председателя Правительства Российской Федерации.

6. Если Государственная Дума отклоняет представленную Президентом Российской Федерации кандидатуру Председателя Правительства Российской Федерации, Президент Российской Федерации вправе внести в Государственную Думу представление по новой кандидатуре Председателя Правительства Российской Федерации или повторно по той кандидатуре, которая была отклонена Государственной Думой.

7. После трехкратного отклонения Государственной Думой представленных Президентом Российской Федерации кандидатур Председателя Правительства Российской Федерации Президент Российской Федерации назначает на должность Председателя Правительства Российской Федерации. В этом случае утверждение кандидатуры Председателя Правительства Российской Федерации Государственной Думой не требуется.

Статья 8. Временное исполнение обязанностей Председателя Правительства Российской Федерации

В случае временного отсутствия Председателя Правительства Российской Федерации, в том числе ввиду болезни или отпуска, Президент Российской Федерации своим решением вправе возложить временное исполнение обязанностей Председателя Правительства Российской Федерации на одного из заместителей Председателя Правительства Российской Федерации. Если соответствующее решение Президентом Российской Федерации принято не было, временное исполнение обязанностей Председателя Правительства Российской Федерации осуществляется Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации в соответствии с распределением обязанностей, установленным Председателем Правительства Российской Федерации.

Статья 9. Назначение на должность заместителей Председателя Правительства Российской Федерации

1. Заместители Председателя Правительства Российской Федерации назначаются на должность Президентом Российской Федерации после утверждения их кандидатур Государственной Думой. Президент Российской Федерации не вправе отказать в назначении на должность заместителей Председателя Правительства Российской Федерации, кандидатуры которых утверждены Государственной Думой.

2. Председатель Правительства Российской Федерации представляет Государственной Думе на утверждение кандидатуру Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации:

1) в случае формирования нового состава Правительства Российской Федерации - не позднее двухнедельного срока со дня назначения на должность Председателя Правительства Российской Федерации;

2) в случае, если должность Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации стала вакантной после назначения на должность Председателя Правительства Российской Федерации, - не позднее недельного срока со дня появления вакантной должности Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации;

3) в случае, если должность Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации стала вакантной до назначения на должность Председателя Правительства Российской Федерации, - не позднее недельного срока со дня назначения на должность Председателя Правительства Российской Федерации.

3. Государственная Дума не позднее недельного срока со дня представления Председателем Правительства Российской Федерации кандидатуры Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации принимает решение об утверждении или отклонении такой кандидатуры.

4. Если Государственная Дума утверждает представленную Председателем Правительства Российской Федерации кандидатуру Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, Президент Российской Федерации назначает данную кандидатуру на должность Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации.

5. Если Государственная Дума отклоняет представленную Председателем Правительства Российской Федерации кандидатуру Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, Председатель Правительства Российской Федерации вправе представить Государственной Думе новую кандидатуру Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации или повторно ту кандидатуру, которая была отклонена Государственной Думой.

6. После трехкратного отклонения Государственной Думой представленных Председателем Правительства Российской Федерации кандидатур заместителей Председателя Правительства Российской Федерации Президент Российской Федерации вправе назначить Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации из числа кандидатур, представленных Президенту Российской Федерации Председателем Правительства Российской Федерации. В этом случае утверждение кандидатуры Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Государственной Думой не требуется.

Статья 10. Назначение на должность федеральных министров

1. Президент Российской Федерации назначает на должность:

1) федеральных министров - руководителей федеральных органов исполнительной власти, ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности, после консультаций с Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее - Совет Федерации);

2) иных федеральных министров после утверждения их кандидатур Государственной Думой.

2. Президент Российской Федерации вносит в Совет Федерации представление по кандидатуре федерального министра, назначаемого на должность в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 1 настоящей статьи, и другие материалы, характеризующие представляемую кандидатуру.

3. Совет Федерации не позднее недельного срока со дня получения представления и других материалов, указанных в части 2 настоящей статьи, информирует в письменной форме Президента Российской Федерации о результатах рассмотрения представленной кандидатуры.

4. Председатель Правительства Российской Федерации представляет Государственной Думе на утверждение кандидатуру федерального министра, назначаемого на должность в порядке, предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи:

1) в случае формирования нового состава Правительства Российской Федерации - не позднее двухнедельного срока со дня назначения на должность Председателя Правительства Российской Федерации;

2) в случае, если должность федерального министра стала вакантной после назначения на должность Председателя Правительства Российской Федерации, - не позднее недельного срока со дня появления вакантной должности федерального министра;

3) в случае, если должность федерального министра стала вакантной до назначения на должность Председателя Правительства Российской Федерации, - не позднее недельного срока со дня назначения на должность Председателя Правительства Российской Федерации.

5. Государственная Дума не позднее недельного срока со дня представления Председателем Правительства Российской Федерации кандидатуры федерального министра принимает решение об утверждении или отклонении такой кандидатуры.

6. Если Государственная Дума утверждает представленную Председателем Правительства Российской Федерации кандидатуру федерального министра, Президент Российской Федерации назначает данную кандидатуру на должность федерального министра. Президент Российской Федерации не вправе отказать в назначении на должность федерального министра, кандидатура которого утверждена Государственной Думой.

7. Если Государственная Дума отклоняет представленную Председателем Правительства Российской Федерации кандидатуру федерального министра, Председатель Правительства Российской Федерации вправе представить Государственной Думе новую кандидатуру федерального министра или повторно ту кандидатуру, которая была отклонена Государственной Думой.

8. После трехкратного отклонения Государственной Думой представленных Председателем Правительства Российской Федерации кандидатур федеральных министров Президент Российской Федерации вправе назначить федерального министра из числа кандидатур, представленных Президенту Российской Федерации Председателем Правительства Российской Федерации. В этом случае утверждение кандидатуры федерального министра Государственной Думой не требуется.

Статья 11. Освобождение от должности членов Правительства Российской Федерации

1. Президент Российской Федерации вправе освободить от должности члена Правительства Российской Федерации.

2. Член Правительства Российской Федерации вправе подать в отставку, которая принимается или отклоняется Президентом Российской Федерации.

3. В случае освобождения от должности Президентом Российской Федерации или отставки члена Правительства Российской Федерации Президент Российской Федерации вправе поручить этому лицу продолжать исполнять обязанности по должности или возложить их исполнение на другое лицо до соответствующего назначения.

Глава 3. Полномочия Правительства Российской Федерации

Статья 12. Общие вопросы руководства деятельностью федеральных министерств и иных федеральных органов исполнительной власти

1. Руководство деятельностью федеральных министерств и иных федеральных органов исполнительной власти осуществляется Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации в соответствии со структурой федеральных органов исполнительной власти.

2. Президент Российской Федерации осуществляет руководство деятельностью федеральных министерств и иных федеральных органов исполнительной власти, ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности и другими вопросами в соответствии со структурой федеральных органов исполнительной власти, назначает на должность и освобождает от должности руководителей и заместителей руководителей этих органов, а также осуществляет иные полномочия как Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации и Председатель Совета Безопасности Российской Федерации.

3. По представлению Председателя Правительства Российской Федерации Президент Российской Федерации осуществляет следующие полномочия в отношении федеральных министерств и иных федеральных органов исполнительной власти, указанных в части 2 настоящей статьи:

1) утверждает положения о федеральных министерствах и об иных федеральных органах исполнительной власти;

2) устанавливает предельную численность работников аппаратов федеральных министерств и иных федеральных органов исполнительной власти, а также размер бюджетных ассигнований на содержание таких аппаратов в пределах средств, предусмотренных на эти цели в федеральном бюджете;

3) устанавливает порядок создания и деятельности территориальных органов федеральных министерств и иных федеральных органов исполнительной власти;

4) устанавливает размер бюджетных ассигнований на содержание аппаратов территориальных органов федеральных министерств и иных федеральных органов исполнительной власти в пределах средств, предусмотренных на эти цели в федеральном бюджете.

4. Президент Российской Федерации осуществляет руководство деятельностью федеральных министерств и иных федеральных органов исполнительной власти непосредственно и через федеральных министров в соответствии со структурой федеральных органов исполнительной власти.

5. Правительство Российской Федерации в соответствии с указами, распоряжениями и поручениями Президента Российской Федерации координирует деятельность федеральных министерств и иных федеральных органов исполнительной власти, указанных в части 2 настоящей статьи.

6. Правительство Российской Федерации осуществляет руководство деятельностью федеральных министерств и иных федеральных органов исполнительной власти, за исключением федеральных министерств и иных федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации.

7. Правительство Российской Федерации осуществляет следующие полномочия в отношении федеральных министерств и иных федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых оно осуществляет:

1) утверждает положения о федеральных министерствах и иных федеральных органах исполнительной власти;

2) назначает на должность и освобождает от должности заместителей руководителей федеральных министерств, руководителей и заместителей руководителей иных федеральных органов исполнительной власти;

3) устанавливает предельную численность работников аппаратов федеральных министерств и иных федеральных органов исполнительной власти, а также размер бюджетных ассигнований на содержание таких аппаратов в пределах средств, предусмотренных на эти цели в федеральном бюджете;

4) устанавливает порядок создания и деятельности территориальных органов федеральных министерств и иных федеральных органов исполнительной власти;

5) устанавливает размер бюджетных ассигнований на содержание аппаратов территориальных органов федеральных министерств и иных федеральных органов исполнительной власти в пределах средств, предусмотренных на эти цели в федеральном бюджете.

8. Правительство Российской Федерации вправе учреждать организации, образовывать координационные, совещательные органы, а также органы при Правительстве Российской Федерации.

Статья 13. Общие полномочия Правительства Российской Федерации

1. Правительство Российской Федерации:

1) организует реализацию внутренней и внешней политики Российской Федерации;

2) осуществляет взаимодействие органов публичной власти и координацию их деятельности в рамках единой системы исполнительной власти в Российской Федерации;

3) обеспечивает единство системы исполнительной власти в Российской Федерации, координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти, а также способствует устранению разногласий между ними;

4) участвует в установлении единых правовых основ системы здравоохранения, системы воспитания и образования, в том числе непрерывного образования;

5) обеспечивает реализацию национальных целей, национальных проектов, формирует федеральные целевые программы, государственные программы Российской Федерации и общенациональные планы действий, обеспечивает их реализацию;

6) реализует предоставленное ему право законодательной инициативы.

2. Правительство Российской Федерации по соглашению с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации может передавать им осуществление части своих полномочий, если это не

противоречит Конституции Российской Федерации, настоящему Федеральному конституционному закону и федеральным законам.

3. Правительство Российской Федерации осуществляет полномочия, переданные ему органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации на основании соответствующих соглашений.

4. Правительство Российской Федерации в срок не более одного месяца со дня внесения предложений законодательных (представительных) или исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с полномочиями указанных органов по предметам ведения Российской Федерации и по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации рассматривает внесенные предложения и сообщает указанным органам о результатах рассмотрения таких предложений.

5. Правительство Российской Федерации направляет в законодательные (представительные) и исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации проекты своих решений по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Предложения законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации по таким проектам подлежат обязательному рассмотрению в Правительстве Российской Федерации.

6. Правительство Российской Федерации вносит Президенту Российской Федерации предложения о приостановлении действия актов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случае их противоречия Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, международным обязательствам Российской Федерации или нарушения прав и свобод человека и гражданина.

7. Правительство Российской Федерации представляет Государственной Думе ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Государственной Думой. Подготовка отчетов осуществляется в порядке, предусмотренном Регламентом Правительства Российской Федерации. Отчеты подлежат обязательному опубликованию в "Российской газете" и на официальном сайте Правительства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

8. Члены Правительства Российской Федерации вправе присутствовать и выступать на заседаниях палат Федерального Собрания Российской Федерации (далее - палаты Федерального Собрания), их комитетов и комиссий в соответствии с регламентами палат Федерального Собрания. Члены Правительства Российской Федерации по приглашению палат Федерального Собрания присутствуют на их заседаниях и отвечают на вопросы сенаторов Российской Федерации и депутатов Государственной Думы в порядке, предусмотренном регламентами палат Федерального Собрания. Соответствующее приглашение с указанием вопросов направляется члену Правительства Российской Федерации не менее чем за пять дней до дня проведения заседания палаты Федерального Собрания. В случае невозможности присутствия на заседании палаты Федерального Собрания член Правительства Российской Федерации заблаговременно уведомляет об этом палату Федерального Собрания с указанием причины отсутствия и указанием должностного лица, которое может прибыть на заседание палаты Федерального Собрания и ответить на поставленные вопросы.

9. Правительство Российской Федерации направляет в палаты Федерального Собрания информацию о ходе разработки и предполагаемых сроках принятия нормативных правовых актов, предусмотренных федеральными законами.

10. Правительство Российской Федерации взаимодействует с комитетами и комиссиями палат Федерального Собрания. Члены Правительства Российской Федерации обеспечивают рассмотрение письменных обращений комитетов и комиссий палат Федерального Собрания по вопросам, относящимся к ведению указанных комитетов и комиссий, а также их информирование о результатах рассмотрения таких обращений и принятых мерах.

11. Правительство Российской Федерации наряду с предусмотренными настоящим Федеральным конституционным законом полномочиями может осуществлять иные полномочия, если это предусмотрено Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами, распоряжениями и поручениями Президента Российской Федерации.

12. Особенности деятельности Правительства Российской Федерации при введении режима военного или чрезвычайного положения определяются федеральными конституционными законами.

Статья 14. Полномочия Правительства Российской Федерации в области социального обеспечения

Правительство Российской Федерации:

1) обеспечивает проведение единой государственной социальной политики, реализацию конституционного права граждан на социальное обеспечение, способствует развитию системы социальной защиты, включая социальное обеспечение;

2) обеспечивает в соответствии с федеральным законом обязательное социальное страхование, адресную социальную поддержку граждан, индексацию социальных пособий и иных социальных выплат;

3) обеспечивает функционирование системы социальной защиты инвалидов, основанной на полном и равном осуществлении ими прав и свобод человека и гражданина, их социальную интеграцию без какой-либо дискриминации, создание доступной среды для инвалидов и улучшение качества их жизни;

4) обеспечивает формирование системы пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений, поддерживает ее эффективное функционирование;

5) принимает в порядке, установленном федеральным законом, решения об индексации пенсий не реже одного раза в год.

Статья 15. Полномочия Правительства Российской Федерации в области защиты семьи и детства

Правительство Российской Федерации:

1) принимает меры, направленные на защиту семьи, материнства, отцовства и детства, защиту института брака как союза мужчины и женщины;

2) содействует решению проблем семьи, материнства, отцовства и детства, обеспечивая приоритет семейного воспитания детей;

3) обеспечивает создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях;

4) принимает меры, направленные на исполнение обязанностей родителей в отношении детей, оставшихся без попечения;

5) обеспечивает создание условий, способствующих всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим;

6) принимает меры по реализации молодежной политики.

Статья 16. Полномочия Правительства Российской Федерации в области здравоохранения

Правительство Российской Федерации:

1) участвует в установлении единых правовых основ системы здравоохранения в целях обеспечения оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранения и укрепления общественного здоровья, создания условий для ведения здорового образа жизни и формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью;

2) принимает меры по реализации прав граждан на охрану здоровья;

3) обеспечивает санитарно-эпидемиологическое благополучие населения;

4) разрабатывает и осуществляет меры по развитию физической культуры, спорта и туризма, а также санаторно-курортной сферы.

Статья 17. Полномочия Правительства Российской Федерации в области трудовых отношений

Правительство Российской Федерации:

1) принимает меры по реализации трудовых прав граждан и обеспечению их защиты;

2) обеспечивает гарантии минимального размера оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации;

3) обеспечивает реализацию принципов социального партнерства в сфере регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений;

4) разрабатывает программы сокращения и ликвидации безработицы, обеспечивает реализацию этих программ.

Статья 18. Полномочия Правительства Российской Федерации в области экономики

Правительство Российской Федерации:

1) осуществляет в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами, распоряжениями и поручениями Президента Российской Федерации регулирование экономических процессов;

2) обеспечивает единство экономического пространства и свободу экономической деятельности, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств;

3) прогнозирует социально-экономическое развитие Российской Федерации, разрабатывает и реализует программы развития отраслей экономики;

4) вырабатывает государственную структурную и инвестиционную политику, принимает меры по ее реализации;

5) вырабатывает государственную технологическую политику, государственную политику в сфере стандартизации, принимает меры по их реализации;

6) вырабатывает и реализует государственную политику в сфере международного экономического, финансового, инвестиционного сотрудничества;

7) содействует развитию предпринимательства и частной инициативы;

8) принимает меры по защите интересов отечественных производителей товаров, исполнителей работ и услуг;

9) осуществляет общее руководство таможенным делом в Российской Федерации;

10) обеспечивает проведение единой государственной миграционной политики;

11) осуществляет управление федеральной собственностью;

12) формирует мобилизационный план экономики Российской Федерации, обеспечивает функционирование оборонного производства Российской Федерации.

Статья 19. Полномочия Правительства Российской Федерации в области бюджетной, финансовой и денежно-кредитной политики

Правительство Российской Федерации:

1) обеспечивает проведение единой финансовой и денежно-кредитной политики;

2) разрабатывает и представляет Государственной Думе федеральный бюджет, обеспечивает его исполнение;

3) информирует Государственную Думу о ходе исполнения федерального бюджета и представляет Государственной Думе отчет об исполнении федерального бюджета;

4) информирует Государственную Думу о ходе исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов и представляет Государственной Думе отчет об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов;

5) разрабатывает и реализует налоговую политику;

6) обеспечивает совершенствование бюджетной системы;

7) принимает меры по регулированию рынка ценных бумаг;

8) осуществляет управление государственным внутренним и внешним долгом Российской Федерации;

9) осуществляет в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации валютное регулирование и валютный контроль;

10) руководит валютно-финансовой деятельностью в отношениях Российской Федерации с иностранными государствами;

11) разрабатывает и осуществляет меры по проведению единой политики цен;

12) предоставляет в порядке, установленном федеральным законом, необходимую информацию в Счетную палату Российской Федерации при осуществлении ею контроля за исполнением федерального бюджета.

Статья 20. Полномочия Правительства Российской Федерации в области взаимодействия с институтами гражданского общества

Правительство Российской Федерации:

1) принимает меры по поддержке институтов гражданского общества (в том числе некоммерческих организаций), обеспечивает их участие в выработке и проведении государственной политики;

2) взаимодействует с общественными объединениями и религиозными организациями;

3) осуществляет меры по поддержке добровольческой (волонтерской) деятельности.

Статья 21. Полномочия Правительства Российской Федерации в области науки, образования и культуры

Правительство Российской Федерации:

1) обеспечивает государственную поддержку научно-технологического развития Российской Федерации, сохранение и развитие ее научного потенциала;

2) разрабатывает и осуществляет меры государственной поддержки развития науки;

3) обеспечивает государственную поддержку фундаментальной науки и имеющих общегосударственное значение приоритетных направлений прикладной науки;

4) обеспечивает проведение единой государственной политики в области образования, определяет основные направления совершенствования общего и профессионального образования, развивает систему бесплатного образования, систему непрерывного образования;

5) разрабатывает и осуществляет меры по поддержке изучения и развития русского языка;

6) обеспечивает государственную поддержку и охрану культуры, сохранение как культурных ценностей, имеющих общенациональное (общероссийское) значение, так и культурного наследия народов Российской Федерации.

Статья 22. Полномочия Правительства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и природопользования

Правительство Российской Федерации:

1) обеспечивает проведение единой государственной политики в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности;

2) принимает меры по реализации прав граждан на благоприятную окружающую среду, по обеспечению экологического благополучия, по созданию благоприятных условий жизнедеятельности населения, по снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;

3) организует деятельность по охране и рациональному использованию природных ресурсов, регулированию природопользования и развитию минерально-сырьевой базы Российской Федерации;

4) координирует деятельность по предотвращению стихийных бедствий, аварий и катастроф, уменьшению их опасности и ликвидации их последствий;

5) обеспечивает сохранение уникального природного и биологического многообразия страны;

6) создает условия для развития системы экологического образования граждан, воспитания экологической культуры;

7) принимает меры по формированию в обществе ответственного отношения к животным.

Статья 23. Полномочия Правительства Российской Федерации в области обеспечения законности, прав и свобод человека и гражданина, борьбы с преступностью

Правительство Российской Федерации:

1) участвует в выработке и реализации государственной политики в области обеспечения безопасности личности, общества и государства;

2) осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод человека и гражданина, по охране собственности и общественного порядка, по борьбе с преступностью и другими общественно опасными явлениями;

3) осуществляет меры по обеспечению безопасности личности, общества и государства при применении информационных технологий, обороте цифровых данных;

4) разрабатывает и реализует меры по совершенствованию подготовки кадров для правоохранительных органов, развитию и укреплению материально-технической базы правоохранительных органов;

5) осуществляет меры по обеспечению деятельности органов судебной власти, производит финансирование судов, в пределах своих полномочий обеспечивает возможность полного и независимого осуществления правосудия в соответствии с федеральным законом;

6) в пределах своих полномочий обеспечивает исполнение судебных решений.

Статья 24. Полномочия Правительства Российской Федерации в области обеспечения обороны страны и безопасности государства

Правительство Российской Федерации:

1) осуществляет меры по защите суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации, обеспечению обороны страны и безопасности государства;

2) принимает меры по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и народов, недопущению вмешательства во внутренние дела государства;

3) организует оснащение Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов вооружением и военной техникой, их обеспечение материальными средствами, ресурсами и услугами;

4) обеспечивает выполнение государственных программ вооружения и развития оборонно-промышленного комплекса, а также программ подготовки граждан по военно-учетным специальностям;

5) обеспечивает предоставление социальных гарантий военнослужащим и иным лицам, привлекаемым в соответствии с федеральными законами к обороне страны или обеспечению безопасности государства;

6) принимает меры по охране Государственной границы Российской Федерации;

7) руководит гражданской обороной.

Статья 25. Полномочия Правительства Российской Федерации в области внешней политики и международных отношений

Правительство Российской Федерации:

1) осуществляет меры по обеспечению реализации внешней политики Российской Федерации;

2) обеспечивает представительство Российской Федерации в иностранных государствах и международных организациях;

3) заключает в пределах своих полномочий международные договоры Российской Федерации, обеспечивает выполнение обязательств Российской Федерации по международным договорам, а также наблюдает за выполнением другими участниками указанных договоров их обязательств;

4) отстаивает геополитические интересы Российской Федерации, защищает граждан Российской Федерации за пределами ее территории;

5) оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности;

6) осуществляет регулирование и государственный контроль в области внешнеэкономической деятельности, а также в области международного научного, научно-технического и культурного сотрудничества.

Статья 26. Полномочия Правительства Российской Федерации в области законодательной деятельности

Правительство Российской Федерации:

1) обладает правом законодательной инициативы в Федеральном Собрании Российской Федерации, осуществляемым посредством внесения законопроектов в Государственную Думу, поправок к законопроектам, находящимся на рассмотрении Государственной Думы;

2) дает письменные заключения на законопроекты о введении или об отмене налогов, об освобождении от их уплаты, о выпуске государственных займов, об изменении финансовых обязательств государства и на законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет федерального бюджета, в срок, не превышающий одного месяца со дня поступления законопроекта в Правительство Российской Федерации. Указанный срок может быть продлен по согласованию с субъектом права законодательной инициативы;

3) может направлять в палаты Федерального Собрания официальные отзывы на рассматриваемые палатами Федерального Собрания федеральные законы и законопроекты, которые подлежат обязательному оглашению или распространению при рассмотрении федеральных законов и законопроектов на заседаниях Государственной Думы или Совета Федерации;

4) направляет субъекту права законодательной инициативы и в Государственную Думу официальный отзыв на законопроект (если в соответствии с федеральным законом законопроект может быть внесен в Государственную Думу только при наличии официального отзыва Правительства Российской Федерации) в срок, не превышающий одного месяца со дня поступления законопроекта в Правительство Российской Федерации. Указанный срок может быть продлен по согласованию с субъектом права законодательной инициативы;

5) направляет в обязательном порядке в органы государственной власти субъектов Российской Федерации разрабатываемые Правительством Российской Федерации проекты федеральных законов по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;

6) назначает официального представителя (официальных представителей) Правительства Российской Федерации для представления в палатах Федерального Собрания внесенного Правительством Российской Федерации законопроекта либо направляет специального представителя, полномочия которого определяются поручением Председателя Правительства Российской Федерации или одного из его заместителей, для защиты позиций Правительства Российской Федерации по заключению, официальному отзыву на внесенный законопроект или поправкам к нему. Представители Правительства Российской Федерации присутствуют на заседаниях палат Федерального Собрания при рассмотрении законов и законопроектов, где им предоставляется слово в соответствии с регламентами палат Федерального Собрания.

Глава 4. Организация деятельности Правительства Российской Федерации

Статья 27. Полномочия Председателя Правительства Российской Федерации

1. Председатель Правительства Российской Федерации возглавляет Правительство Российской Федерации и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами, распоряжениями и поручениями Президента Российской Федерации определяет основные направления деятельности Правительства Российской Федерации и организует его работу.

2. Председатель Правительства Российской Федерации несет персональную ответственность перед Президентом Российской Федерации за осуществление возложенных на Правительство Российской Федерации полномочий.

3. Председатель Правительства Российской Федерации не позднее недельного срока после назначения на должность представляет Президенту Российской Федерации предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти, за исключением случая, указанного в части 4 настоящей статьи.

4. В случае, если Председатель Правительства Российской Федерации освобожден Президентом Российской Федерации от должности, вновь назначенный Председатель Правительства Российской Федерации не представляет Президенту Российской Федерации предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти.

5. Председатель Правительства Российской Федерации представляет Государственной Думе на утверждение кандидатуры заместителей Председателя Правительства Российской Федерации и федеральных министров, за исключением кандидатур федеральных министров, назначаемых на должность в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 1 статьи 10 настоящего Федерального конституционного закона.

6. Председатель Правительства Российской Федерации вправе представлять Президенту Российской Федерации предложения об освобождении от должности заместителей Председателя Правительства Российской Федерации, федеральных министров, о наложении на них дисциплинарных взысканий и об их поощрении.

7. Председатель Правительства Российской Федерации в случаях, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, временно исполняет обязанности Президента Российской Федерации.

8. Председатель Правительства Российской Федерации:

1) представляет Правительство Российской Федерации в Российской Федерации и за пределами ее территории;

2) ведет заседания Правительства Российской Федерации, обладая правом решающего голоса;

3) подписывает акты Правительства Российской Федерации;

4) распределяет в соответствии с федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами, распоряжениями и поручениями Президента Российской Федерации обязанности между членами Правительства Российской Федерации;

5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным конституционным законом, другими федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами, распоряжениями и поручениями Президента Российской Федерации.

Статья 28. Полномочия заместителей Председателя Правительства Российской Федерации

1. Заместители Председателя Правительства Российской Федерации:

1) участвуют с правом решающего голоса в заседаниях Правительства Российской Федерации;

2) участвуют в подготовке актов Правительства Российской Федерации, обеспечивают их исполнение;

3) участвуют в выработке и реализации в рамках полномочий Правительства Российской Федерации государственной политики Российской Федерации;

4) координируют в соответствии с распределением обязанностей работу федеральных органов исполнительной власти, вправе на основании настоящего Федерального конституционного закона, других федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов, распоряжений Президента Российской Федерации и поручений Президента Российской Федерации Правительству Российской Федерации давать поручения этим органам;

5) предварительно рассматривают предложения, проекты актов Правительства Российской Федерации, внесенные в Правительство Российской Федерации;

6) осуществляют иные полномочия, предусмотренные федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами, распоряжениями и поручениями Президента Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними постановлениями Правительства Российской Федерации.

2. При осуществлении своих полномочий заместители Председателя Правительства Российской Федерации на основании Конституции Российской Федерации, настоящего Федерального конституционного закона, других федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов, распоряжений и поручений Президента Российской Федерации, а также принятых в соответствии с ними постановлений Правительства Российской Федерации подотчетны Президенту Российской Федерации и Председателю Правительства Российской Федерации.

Статья 29. Полномочия федеральных министров

1. Федеральные министры:

1) участвуют с правом решающего голоса в заседаниях Правительства Российской Федерации;

2) участвуют в подготовке актов Правительства Российской Федерации, обеспечивают их исполнение;

3) участвуют в выработке и реализации в рамках полномочий Правительства Российской Федерации государственной политики Российской Федерации;

4) осуществляют руководство деятельностью федеральных органов исполнительной власти, координируют и контролируют деятельность федеральных органов исполнительной власти, находящихся в ведении федеральных министерств.

2. Правительство Российской Федерации рассматривает вопросы с обязательным участием федеральных министров - руководителей федеральных органов исполнительной власти, к ведению которых отнесены соответствующие вопросы, или представителей таких федеральных органов исполнительной власти.

3. При осуществлении своих полномочий федеральные министры на основании Конституции Российской Федерации, настоящего Федерального конституционного закона, федеральных законов, указов, распоряжений и поручений Президента Российской Федерации, а также принятых в соответствии с ними постановлений Правительства Российской Федерации подотчетны Президенту Российской Федерации и Правительству Российской Федерации.

Статья 30. Заседания Правительства Российской Федерации

1. Заседания Правительства Российской Федерации проводятся не реже одного раза в месяц.

2. Заместители Председателя Правительства Российской Федерации и федеральные министры участвуют в заседаниях Правительства Российской Федерации лично. В случае невозможности участия в заседании Правительства Российской Федерации заместители Председателя Правительства Российской Федерации и федеральные министры информируют об этом Председателя Правительства Российской Федерации.

3. Представители палат Федерального Собрания, Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, Счетной палаты Российской Федерации, Центрального банка Российской Федерации, иные лица вправе участвовать в заседаниях Правительства Российской Федерации в соответствии с федеральными конституционными законами и федеральными законами либо в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

4. Правительство Российской Федерации может рассматривать отдельные вопросы на своих закрытых заседаниях, а также принимать решения без созыва заседаний.

5. Подготовка и проведение заседаний Правительства Российской Федерации, а также подготовка и принятие Правительством Российской Федерации решений без созыва заседаний осуществляются в соответствии с Регламентом Правительства Российской Федерации.

6. Материалы заседаний Правительства Российской Федерации и принятые по этим материалам решения относятся к служебной информации, порядок распространения которой устанавливается Регламентом Правительства Российской Федерации, если иное не определено федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами, распоряжениями и поручениями Президента Российской Федерации.

7. Правительство Российской Федерации информирует граждан Российской Федерации через средства массовой информации о вопросах, рассмотренных на своих заседаниях, и принятых по этим вопросам решениях, если такие сведения не относятся к информации ограниченного доступа.

Статья 31. Вопросы, решения по которым принимаются на заседаниях Правительства Российской Федерации

1. Исключительно на заседаниях Правительства Российской Федерации:

1) принимаются решения о представлении Государственной Думе федерального бюджета и отчета об исполнении федерального бюджета, а также отчета об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов;

2) рассматриваются проекты программ социально-экономического развития, связанных с созданием свободных экономических зон;

3) устанавливается номенклатура товаров, в отношении которых применяется государственное регулирование цен;

4) принимаются решения о внесении Правительством Российской Федерации законопроектов в Государственную Думу;

5) рассматриваются вопросы об оказании финансовой поддержки в размере, превышающем 500 миллионов рублей;

6) рассматриваются вопросы о приобретении государством акций;

7) принимаются решения о подписании соглашений с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

8) образуется Президиум Правительства Российской Федерации;

9) утверждаются положения о федеральных министерствах и об иных федеральных органах исполнительной власти, а также устанавливается порядок создания и деятельности территориальных органов федеральных министерств и иных федеральных органов исполнительной власти в рамках полномочий Правительства Российской Федерации, установленных статьей 12 настоящего Федерального конституционного закона;

10) утверждаются Регламент Правительства Российской Федерации и Положение об Аппарате Правительства Российской Федерации;

11) рассматриваются ежегодные отчеты Правительства Российской Федерации о результатах его деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Государственной Думой.

2. На заседаниях Правительства Российской Федерации наряду с предусмотренными частью 1 настоящей статьи вопросами могут рассматриваться иные вопросы в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по решению Президента Российской Федерации или Председателя Правительства Российской Федерации в порядке, определенном Регламентом Правительства Российской Федерации.

Статья 32. Президиум Правительства Российской Федерации

1. Для решения оперативных вопросов Правительство Российской Федерации по предложению Председателя Правительства Российской Федерации может образовать Президиум Правительства Российской Федерации.

2. Заседания Президиума Правительства Российской Федерации проводятся по мере необходимости.

3. Решения Президиума Правительства Российской Федерации принимаются большинством голосов от общего числа членов Президиума Правительства Российской Федерации и не должны противоречить актам, принятым на заседаниях Правительства Российской Федерации.

4. Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации вправе отменить любое решение Президиума Правительства Российской Федерации.

Статья 33. Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации

1. Для обеспечения деятельности Правительства Российской Федерации и организации контроля за выполнением органами исполнительной власти решений, принятых Правительством Российской Федерации, образуется Аппарат Правительства Российской Федерации.

2. Аппарат Правительства Российской Федерации возглавляет Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации или федеральный министр.

3. Расходы на содержание Правительства Российской Федерации предусматриваются отдельной строкой в федеральном бюджете на соответствующий год и на плановый период. Финансирование расходов на содержание Аппарата Правительства Российской Федерации производится в пределах расходов на содержание Правительства Российской Федерации.

4. Члены Правительства Российской Федерации получают денежное содержание, имеют право на получение медицинской помощи и социально-бытовое обслуживание в соответствии с федеральным законодательством и в пределах расходов на содержание Правительства Российской Федерации.

5. Функции Аппарата Правительства Российской Федерации и его структурных подразделений, структура Аппарата Правительства Российской Федерации, порядок организации деятельности Аппарата Правительства Российской Федерации, порядок доступа к информации о деятельности Аппарата Правительства Российской Федерации, полномочия Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации определяются Регламентом Правительства Российской Федерации и Положением об Аппарате Правительства Российской Федерации.

Глава 5. Прекращение полномочий Правительства Российской Федерации

Статья 34. Сложение Правительством Российской Федерации своих полномочий. Отставка Правительства Российской Федерации

1. Правительство Российской Федерации слагает свои полномочия перед вновь избранным Президентом Российской Федерации. Решение о сложении Правительством Российской Федерации своих полномочий оформляется распоряжением Правительства Российской Федерации в день вступления в должность Президента Российской Федерации.

2. Правительство Российской Федерации может подать в отставку, которая принимается или отклоняется Президентом Российской Федерации.

3. Президент Российской Федерации вправе принять решение об отставке Правительства Российской Федерации, в том числе в предусмотренном Конституцией Российской Федерации случае выражения Государственной Думой недоверия Правительству Российской Федерации либо отказа Государственной Думы в доверии Правительству Российской Федерации.

4. В случае сложения полномочий или отставки Правительство Российской Федерации по поручению Президента Российской Федерации продолжает действовать до сформирования нового Правительства Российской Федерации.

Статья 35. Прекращение полномочий Правительства Российской Федерации в связи с выражением Правительству Российской Федерации недоверия или отказом в доверии Правительству Российской Федерации

1. Государственная Дума может выразить недоверие Правительству Российской Федерации. Постановление о недоверии Правительству Российской Федерации принимается большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы.

2. После выражения Государственной Думой недоверия Правительству Российской Федерации Президент Российской Федерации вправе объявить об отставке Правительства Российской Федерации либо не согласиться с решением Государственной Думы.

3. В случае, если Государственная Дума в течение трех месяцев повторно выразит недоверие Правительству Российской Федерации, Президент Российской Федерации объявляет об отставке Правительства Российской Федерации либо распускает Государственную Думу и назначает новые выборы.

4. Председатель Правительства Российской Федерации вправе поставить перед Государственной Думой вопрос о доверии Правительству Российской Федерации, который подлежит рассмотрению в течение семи дней.

5. В случае, если Государственная Дума отказывает в доверии Правительству Российской Федерации, Президент Российской Федерации в течение семи дней вправе принять решение об отставке Правительства Российской Федерации или о роспуске Государственной Думы и назначении новых выборов.

6. В случае, если Правительство Российской Федерации в течение трех месяцев повторно поставит перед Государственной Думой вопрос о доверии, а Государственная Дума в доверии Правительству Российской Федерации откажет, Президент Российской Федерации принимает решение об отставке Правительства Российской Федерации или о роспуске Государственной Думы и назначении новых выборов.

Глава 6. Заключительные положения

Статья 36. Признание утратившими силу отдельных федеральных конституционных законов (положений федеральных конституционных законов)

Признать утратившими силу:

1) Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 года N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 51, ст. 5712);

2) Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1997 года N З-ФКЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный конституционный закон "О Правительстве Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 1, ст. 1);

3) Федеральный конституционный закон от 19 июня 2004 года N 4-ФКЗ "О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "О Правительстве Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 25, ст. 2478);

4) Федеральный конституционный закон от 3 ноября 2004 года N 6-ФКЗ "О внесении изменения в статью 11 Федерального конституционного закона "О Правительстве Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 45, ст. 4376);

5) Федеральный конституционный закон от 1 июня 2005 года N 4-ФКЗ "О внесении изменения в статью 7 Федерального конституционного закона "О Правительстве Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 23, ст. 2197);

6) Федеральный конституционный закон от 30 января 2007 года N 1-ФКЗ "О внесении изменений в статьи 7 и 9 Федерального конституционного закона "О Правительстве Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 6, ст. 680);

7) Федеральный конституционный закон от 2 марта 2007 года N З-ФКЗ "О внесении изменений в статью 11 Федерального конституционного закона "О Правительстве Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 10, ст. 1147);

8) Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2008 года N 5-ФКЗ "О внесении изменений в статью 10 Федерального конституционного закона "О Правительстве Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6206);

9) Федеральный конституционный закон от 30 декабря 2008 года N 8-ФКЗ "О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "О Правительстве Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 1, ст. 3);

10) Федеральный конституционный закон от 29 января 2010 года N 1-ФКЗ "О внесении изменений в статьи 6 и 11 Федерального конституционного закона "О Правительстве Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 5, ст. 458);

11) Федеральный конституционный закон от 22 июля 2010 года N 4-ФКЗ "О внесении изменения в статью 36 Федерального конституционного закона "О Правительстве Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 30, ст. 3984);

12) статью 3 Федерального конституционного закона от 28 декабря 2010 года N 8-ФКЗ "О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы в связи с совершенствованием деятельности органов предварительного следствия" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 1, ст. 1);

13) Федеральный конституционный закон от 3 декабря 2012 года N 4-ФКЗ "О внесении изменений в статью 10 Федерального конституционного закона "О Правительстве Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 50, ст. 6938);

14) Федеральный конституционный закон от 7 мая 2013 года N 2-ФКЗ "О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "О Правительстве Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 19, ст. 2293);

15) Федеральный конституционный закон от 7 мая 2013 года N З-ФКЗ "О внесении изменения в статью 11 Федерального конституционного закона "О Правительстве Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 19, ст. 2294);

16) статью 3 Федерального конституционного закона от 12 марта 2014 года N 5-ФКЗ "О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы в связи с принятием Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации" и признании утратившим силу Федерального конституционного закона "О Дисциплинарном судебном присутствии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 11, ст. 1088);

17) статью 2 Федерального конституционного закона от 23 мая 2015 года N 4-ФКЗ "О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации" и Федеральный конституционный закон "О Правительстве Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 21, ст. 2979);

18) Федеральный конституционный закон от 14 декабря 2015 года N 6-ФКЗ "О внесении изменений в статьи 12 и 26 Федерального конституционного закона "О Правительстве Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 51, ст. 7228);

19) статью 1 Федерального конституционного закона от 3 июля 2016 года N 6-ФКЗ "О внесении изменений в статью 32 Федерального конституционного закона "О Правительстве Российской Федерации" и Федеральный конституционный закон "О чрезвычайном положении" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4153);

20) Федеральный конституционный закон от 3 июля 2016 года N 8-ФКЗ "О внесении изменений в статьи 27 и 28 Федерального конституционного закона "О Правительстве Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4155);

21) Федеральный конституционный закон от 28 декабря 2016 года N 12-ФКЗ "О внесении изменения в статью 11 Федерального конституционного закона "О Правительстве Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 1, ст. 3).

Статья 37. Вступление в силу настоящего Федерального конституционного закона

Настоящий Федеральный конституционный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин