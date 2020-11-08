Штаб Трампа подал иск в суд из-за отклоненных голосов в Аризоне

Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа в субботу подал иск в суд Аризоны в связи с тем, что ряд бюллетеней, поданных там в день выборов, не был засчитан. Количество неучтенных голосов не сообщается.

В заявлении штаба утверждается, что из-за ошибки сотрудников избирательных участков округа Марикопа при работе с машинами для голосования, голоса части избирателей оказались, по сути, "отклонены". Отмечается, что "проблема имела место в больших масштабах", пишет ТАСС. Представители Трампа настаивают на ручной перепроверке бюллетеней.

Ранее Дональд Трамп заявил, что на выборах в Пенсильвании, а также в ряде других штатов имелись нарушения. По его словам, десятки тысяч голосов были незаконно приняты после закрытия избирательных участков, что позволило "с легкостью изменить результаты голосования в штатах, где разница между кандидатами незначительная", отметил президент.