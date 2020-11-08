Топ-5 незаслуженно забытых японских вседорожников

Казалось бы, японский автопром в России имеет идеальную репутацию, выпуская с точки зрения отечественного автомобилиста надежные, престижные и ликвидные на рынке автомобили. Однако, как ни странно, некогда популярные модели, которые тысячами ездили по улицам российских городов, спустя какое-то время просто исчезают с глаз. Причем автопроизводитель часто даже не делает никаких замен, а просто убирает модель из производственной линейки. Особенно странно, когда дело касается невероятно востребованного класса кроссоверов. Вспоминаем, по чем сегодня продаются некогда очень востребованные, но уже подзабытые японские вседорожники.

Suzuki Ignis I/II

Годы выпуска: 2000-2008

Двигатели: бензиновые 1.3 и 1.5

Стоимость: 150 000 - 400 000 рублей

Появившаяся в начале нового тысячелетия машина стала одним из предвестников того, что сегодня называется городской компакт-кроссовер.

Автомобильчик класса "B", собиравшийся в Венгрии, имел вместительный для своих размеров салон, комплектовался на выбор двумя небольшими бензиновыми моторами объемом 1.3 или 1.5 литра, и, что самое интересное, мог быть оснащен полным приводом. Правда, версия 4x4 могла быть только с ручной коробкой передач, а вот моноприводные варианты оснащались и автоматом.

Благодаря крайне гуманным ценам для многих именно Ignis стал первым в жизни японским кроссовером, на который очень часто небогатые автолюбители пересаживались с "Жигулей". Даже удивительно, что компания Suzuki официально в Россию эту модель так и не привезла, хотя собиралась неоднократно.

Что касается надежности, то сегодня пятнадцатилетние экземпляры, конечно, потребуют к себе внимания. Отзывы владельцев противоречивы: кто-то рассказывает, что кроме фильтров, масла и колодок ничего не меняет, а кто-то по кругу перебирает не самую живучую подвеску и не очень выносливую полноприводную трансмиссию. Истина, очевидно, где-то посередине. Компенсируется ремонт не очень высокими ценами как самого Ignis, так и запчастями на него.

Mitsubishi Pajero Pinin

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

Годы выпуска: 1998-2006

Двигатели: бензиновые 1.8 и 2.0

Стоимость: 200 000 - 600 000 рублей

Удивительный минивнедорожник от Mitsubishi, гармонично повторяющий облик японской легенды Pajero, только в уменьшенном масштабе. Удачный дизайн - дело рук итальянского ателье Pininfarina, откуда, собственно, и название. В свое время маленький внедорожник считался главным конкурентом Suzuki Jimny, однако в отличие от него, Pajero Pinin, во-первых, имел на выбор как трех, так и пятидверный кузов, во-вторых, несущую конструкцию вместо рамы у Suzuki.

Главная фишка - полноценная полноприводная система Super Select c блокировками и понижающей передачей, хотя некоторые версии имели и упрощенный вариант с постоянным полным приводом. Комплектовался маленький Pajero только бензиновыми моторами на 1.8 или 2.0 литра с механической или автоматической коробкой передач.

Крайне удачное сочетание характеристик вкупе с узнаваемой внешностью и заметно более низкими ценами на фоне больших Pajero и Pajero Sport, сделали Pinin довольно популярным автомобилем в России. Модель до сих представлена в хорошем ассортименте на вторичном рынке и, кстати, держится в цене. В хорошем состоянии внедорожник не найти дешевле 400 тыс.рублей.

Увы, финансовые проблемы Mitsubishi, с которыми марка толком не разобралась до сих пор, и куда больший интерес покупателей к асфальтово-городским "паркетникам" заставили японцев пересмотреть модельный ряд в сторону более простых и тривиальных моделей.

Mazda Tribute

Фото: Пресс-служба Mazda.

Годы выпуска: 2000-2011

Двигатели: бензиновые 2.0, 2.3 и 3.0

Стоимость: 200 000 - 700 000 рублей

Клон американского кроссовера Ford Escape (он же Maverick) c ориентацией на американский рынок в период тесного сотрудничества японской марки с "Голубым овалом".

По факту Tribute - это именно Ford, где от "Мазды" лишь передняя часть кузова, бензиновый мотор 2.3 и накладка на руле. Несмотря на это машина оказалась достаточно удачной, предложив просторный квадратный кузов, мощные двигатели и умеренные цены. И японскую, и американскую версию с большим удовольствием таскали перегонщики из Штатов до самого последнего момента.

Кроссовер заслужил хорошую репутацию и с точки зрения надежности, поскольку не имел откровенно проблемных узлов, а огромное количество неоригинальных запчастей делали его ремонт не очень затратным. Кроме того, это был один из самых недорогих паркетников с мощной 3.0-литровый V-образной "шестеркой". Помимо этого под капотом можно найти 2.0 и 2.3-литровые четырехцилиндровые агрегаты.

В гамме "Форда" машина осталась жива как глобальная кросс-модель под новым именем Kuga в I-ом и II-ом поколении. А вот в гамме Mazda кроссовер-клон Tribute был полностью заменен на оригинальный японский спорт-вседорожник CX-7.

Так или иначе, сегодня Mazda Tribute представлена на вторичном рынке в достаточно хорошем ассортименте. Более-менее ухоженные экземпляры сегодня продаются по полмиллиона рублей.

Subaru B9 Tribeca

Фото: Пресс-служба Subaru.

Годы выпуска: 2004-2014

Двигатели: бензиновые 3.0 и 3.6

Стоимость: 350 000 - 1 100 000 рублей

Еще одна попытка захвата американского рынка японцами от компании Subaru. Не имея в гамме больших семиместных кроссвэнов, которые в начале тысячелетия оказались востребованы в США, инженеры "Созвездия плеяд" бросились угождать вкусам главных потребителей, представив свою первую крупную модель - B9 Tribeca.

Автомобиль имел стандартные для своего класса характеристики: просторный салон с 5 или 7-местной посадкой, мощный 3.0-литровый оппозитный двигатель, пятиступенчатый автомат и полный привод. Машина отличалась хорошими ездовыми повадками, а в России еще и претензией на некую премиальность. Однако Subaru подвели дизайнеры, которые попытались внедрить своеобразные фирменные черты японской марки в образ большой машины. Получилось не очень: продажи Tribeca провалились, после чего кроссвэн отправился на рестайлинг.

Измененная внешность, наоборот, оказалась настолько заурядной, что Subaru просто потерялся в толпе более интересных и менее дорогих конкурентов. Несмотря на еще более мощный двигатель 3.6, Tribeca так и не выстрелила. Имя машины отправили в архив, а на замену американцам предложили новую модель - Ascent.

Поскольку в России Subaru Tribeca позиционировалась чуть ни как конкурент Lexus RX, цены на машину соответствующие. Младше 2011 года варианты найти, скорее всего, не получится. Да и их стоимость держится сегодня на отметке около миллиона рублей. Дорестайлинговые экземпляры интереснее и с точки зрения налога, поскольку имеют менее мощный 250-сильный двигатель, а в хорошем состоянии их можно найти за 600-700 тыс. рублей. Правда для страждущих стоит напомнить, что ремонт оппозитного мотора - не то же самое, что рядного или V-образного. Только оригинальные детали и дорогие специалисты могут обнулить всю выгоду от невысокой цены 15-летнего кроссовера.

Toyota 4Runner IV/V

Фото: Пресс-служба Toyota.

Годы выпуска: 2002-н.в.

Двигатели: бензиновые 4.0 и 4.7

Стоимость: 800 000 - 2 000 000 рублей

Наследник бандитской легенды из 90-х и напарника по опасному делу Grand Cherokee. В свое время 4Runner как внедорожник сопровождения ценился не хуже "Крузаков", на которых ездили боссы.

Правда, со временем на нашем рынке 4Runner не выдержал внутренней конкуренции с Land Cruiser Prado, с которым был очень схож как по характеристикам, так и по цене, но не имел столь же уважаемого имени.

На самом деле в глобальном плане модель 4Runner никуда не делась и до сих пор уже в пятом поколении продается на рынках Северной и Южной Америки как раз вместо LC Prado.

Собственно, именно оттуда к нам и попадают редкие привозные экземпляры для любителей похвастаться необычной "Тойотой". Цены, само собой, не очень адекватные: за 17-18-летние образцы IV поколения с пробегом под 300 тыс.км просят около 900 000 рублей. За машины возрастом 14-15 лет и пробегом до 200 тыс.км - около 1,5 миллионов.

Десятилетние 4Runner V-поколения начинаются где-то от 2 миллионов рублей. С учетом того, что за подобные деньги можно найти те же самые "Прадики" в полтора-два раза моложе, нет ничего удивительно, что про легендарную "Тойоту" в России почти забыли.