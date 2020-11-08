Постановление губернатора Тверской области от 7 ноября 2020 года № 164-пг "О внесении изменения в постановление Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг"

В целях профилактики и предотвращения распространения на территории Тверской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, законом Тверской области от 30.07.1998 № 26-ОЗ-2 "О защите населения и территорий области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг "О введении режима повышенной готовности на территории Тверской области" изменение, дополнив его пунктом 11.2 следующего содержания:

"11.2. Обязать юридические лица и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории Тверской области розничную торговлю, организацию осуществления розничной торговли в торговых центрах (комплексах), обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания (защитных масок, респираторов или иных средств, обеспечивающих индивидуальную защиту органов дыхания человека), социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 9 ноября 2020 года.

Губернатор Тверской области И.М.Руденя







