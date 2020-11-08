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08.11.2020 13:03
Рубрика: В мире

Умерла знаменитая кошка Гли из Святой Софии

Текст: Константин Волков
Фото: Константин Волков Фото: Константин Волков
Фото: Константин Волков

Умерла знаменитая кошка Гли, которая жила в соборе Святой Софии на протяжении 16 лет, написал в своем Twitter губернатор Стамбула Али Ерликая.

Фото: REUTERS/Murad Sezer
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Последнее время Гли болела и с 24 сентября находилась на лечении в частной ветеринарной клинике в Стамбуле.

Гли можно назвать одной из самых известных кошек в мире - у нее был свой аккаунт в Instagram, о ней много раз писали газеты, в том числе и "РГ", ее снимали ведущие мировые телеканалы.

В 2009 году, когда премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Барак Обама посещали Святую Софию, Гли вышла к ним навстречу, что моментально сделало ее звездой.

При этом жизнь Гли не была такой уж безоблачной. Она родилась в 2004 году, практически с самого рождения ее опекала турецкий археолог и реставратор Дефне Бали, работающая в Святой Софии. За всю жизнь Гли родила одного котенка, девочку по имени Каракыз, которая через год попала под туристический автобус.

В Турции, где к кошкам относятся с большой заботой, о смерти Гли написали многие ведущие издания.

Между тем в соборе Святой Софии, который с июля превратился из музея в мечеть, появился новый кот, белой окраски. Он ходит по коврам среди верующих и туристов и пользуется огромной популярностью, сфотографироваться с ним стремится почти каждый посетитель.

В мире Ближний Восток Турция

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