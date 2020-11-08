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08.11.2020 06:45
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о действиях при столкновении с больным ОРВИ

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Заместитель директора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, как следует поступить, если в общественном месте вы оказались рядом с больным ОРВИ.

Фото: iStock
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По ее словам, если рядом чихнули, то нужно обработать перчатки кожным антисептиком, затем поменять маску и перчатки. При этом использованную маску надо снимать правильно - не прикасаясь к наружной стороне. Желательно потом умыться и промыть нос, рассказала Плоскирева РИА Новости.

Эпидемиолог подчеркнула, что в общественных местах обязательно нужно находиться в маске и перчатках, так как это значительно снижает риск заражения. Плоскирева также отметила, что в сезон вирусов поддержать организм поможет здоровый образ жизни: отказ от вредных привычек, занятия спортом и сбалансированное питание.

Ранее сообщалось, что в качестве дополнительной противовирусной защиты можно использовать эфирные масла. Существуют композиции эфирных масел, которые созданы специально для снижения риска заражения респираторными вирусами. Входящие в состав таких композиций эфирные масла обладают антисептическими свойствами, при испарении они обеззараживают воздух.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор

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