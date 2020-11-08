Верховный лидер Ирана назвал "спектаклем" ситуацию вокруг выборов в США

Ситуация вокруг выборов в США и то, что сами американцы об этом говорят - это спектакль. Такое мнение верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил в своем Twitter.

Это пример "безобразного облика либеральной демократии в США", заявил Хаменеи, подчеркнув, что происходящее демонстрирует политический, гражданский и моральный упадок американского режима, пишет ТАСС.

Госсекретарь США Майкл Помпео в своем Twitter ответил Хаменеи критикой в адрес Ирана. По его словам, Америка останется величайшей нацией. "Мы приветствуем день, когда иранский народ получит желаемое - и вы знаете, что", - заключил Помпео.

Ранее иранский лидер заявлял, что для Тегерана не имеет значения, кто победит в президентской гонке в США.

В субботу вечером американские СМИ объявили Джозефа Байдена победителем выборов президента США. Отмечалось, что демократ сумел опередить своего соперника - действующего президента страны Дональда Трампа - и заручился поддержкой 273 выборщиков. Впрочем, сам Трамп признавать свое поражение не намерен. Он уже заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны и пообещал оспорить итоги выборов в суде.