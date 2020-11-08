Новости

Мадуро поздравил Байдена с победой на выборах в США 03:17
Врач объяснил причины тяжелого течения COVID-19 у мужчин 02:43
Месси забил первый гол с игры в нынешнем сезоне 02:33
Трамп заявил о своей победе на выборах по "законным голосам" 02:08
В Госдуме заявили о готовности работать с любым президентом США 01:27
В Подмосковье Cadillac насмерть сбил молодую пару 00:42
В Москве скончались 74 пациента с коронавирусом 00:38
Загитова выступила с показательным номером, подготовленным к ЧМ-2020 00:35
Жена ведущего НТВ не погибла в авиакатастрофе 00:16
Погребняк посоветовал Кокорину уйти из "Спартака" 07.11.2020
Харитонов нокаутировал Томпсона на турнире в Дубае 07.11.2020
Путин рассказал Эрдогану о контактах с Алиевым и Пашиняном 07.11.2020
В Москве продлен "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра 07.11.2020
В России предложили ограничить срок действия дипломов 07.11.2020
МВД предлагает конфисковывать автомобили за повторную езду в пьяном виде 07.11.2020
Депутат раскритиковал решение Дании уничтожить норок из-за коронавируса 07.11.2020
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса 14359 военнослужащих 07.11.2020
Лера Кудрявцева: Александр Колтовой "болел" небом 07.11.2020
Олимпийский чемпион Тищенко завоевал титул чемпиона Европы WBO 07.11.2020
СК возбудил уголовное дело после крушения самолета в Подмосковье 07.11.2020
ЧЕ по гимнастике в Турции пройдет без россиян, немцев и французов 07.11.2020
В спорткомплексе ЦСКА появилась аллея в честь армейцев-ветеранов войны 07.11.2020
СМИ: Второй носитель "Посейдонов" спустят на воду до осени 2021-го 07.11.2020
Самолет Александра Колтового загорелся после взлета 07.11.2020
Трамп вновь заявил о нарушениях в ходе выборов в Пенсильвании 07.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
08.11.2020 02:43
Рубрика: Общество

Врач объяснил причины тяжелого течения COVID-19 у мужчин

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Мужчины тяжелее переносят коронавирус из-за влияния половых гормонов на особенности функционирования иммунной системы. Об этом рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
В Минздраве назвали частоту встречающихся симптомов COVID-19

Он объяснил, что эстрогены (женские половые гормоны) облегчают проникновение защитных белков, антител, внутрь клеток. Даже при минимальном иммунном ответе антитела у женщин легче и быстрее попадают внутрь клетки и уничтожают вирусы. Мужской гормон тестостерон не обладает таким свойством, рассказал врач "Ленте.ру".

Он также отметил, что у мужчин из-за гормонов ярче выражены проявления атеросклероза. Тромбозы у представителей сильного пола на фоне COVID-19 развиваются чаще, и они более обширные, чем у женщин.

Ранее сообщалось, что в период пандемии коронавируса особое внимание стоит обратить на такой симптом болезни, как одышка. Если у человека нет температуры, но наблюдаются учащение сердечного ритма и одышка, то это уже говорит о том, что стоит вызвать врача и пройти компьютерную томографию легких.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин рассказал Эрдогану о контактах с Алиевым и Пашиняном
Врач объяснил причины тяжелого течения COVID-19 у мужчин
В России предложили ограничить срок действия дипломов
СК возбудил уголовное дело после крушения самолета в Подмосковье
Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт россиян
Российские вузы опубликовали правила приема в новом учебном году
Лекарства от коронавируса будут выдавать бесплатно