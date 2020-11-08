Врач объяснил причины тяжелого течения COVID-19 у мужчин

Мужчины тяжелее переносят коронавирус из-за влияния половых гормонов на особенности функционирования иммунной системы. Об этом рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Он объяснил, что эстрогены (женские половые гормоны) облегчают проникновение защитных белков, антител, внутрь клеток. Даже при минимальном иммунном ответе антитела у женщин легче и быстрее попадают внутрь клетки и уничтожают вирусы. Мужской гормон тестостерон не обладает таким свойством, рассказал врач "Ленте.ру".

Он также отметил, что у мужчин из-за гормонов ярче выражены проявления атеросклероза. Тромбозы у представителей сильного пола на фоне COVID-19 развиваются чаще, и они более обширные, чем у женщин.

Ранее сообщалось, что в период пандемии коронавируса особое внимание стоит обратить на такой симптом болезни, как одышка. Если у человека нет температуры, но наблюдаются учащение сердечного ритма и одышка, то это уже говорит о том, что стоит вызвать врача и пройти компьютерную томографию легких.