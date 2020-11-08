Загитова выступила с показательным номером, подготовленным к ЧМ-2020

Олимпийская чемпионка Алина Загитова на шоу "Влюбленные в фигурное катание" в Москве представила показательную программу "Эсмеральда".

В рамках шоу Загитова выступила сразу с двумя номерами. Первый из них был посвящен хореографу группы Этери Тутберидзе Людмиле Шалашовой, которая умерла в августе 2019 года. Спортсменка специально подготовила этот номер, чтобы почтить ее память.

Во второй раз Загитова вышла на лед под музыку легендарного мюзикла "Нотр-Дам де Пари". Программу "Эсмеральда" она с тренерами и хореографами готовила для чемпионата мира, который должен был пройти в Канаде в начале 2020 года, но был отменен из-за коронавируса. Олимпийская чемпионка чисто выполнила тройные лутц и флип.

Загитова приостановила карьеру в прошлом году. В нынешнем сезоне она была включена в состав сборной, ее не оказалось в числе участниц Кубка России, который является отбором для участия в чемпионате страны.

Позже стало известно, что Загитова стала соведущей популярного шоу "Ледниковый период" на Первом канале.