Распоряжение правительства Республики Алтай от 6 ноября 2020 года № 671-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

Внести в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р "О введении режима "Повышенная готовность" и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019 - nCoV) на территории Республики Алтай" следующие изменения:

1) в пункте 11.1 слова "до 15 ноября" заменить словами "до 31 декабря";

2) дополнить пунктом 11.2.1 следующего содержания:

"11.2.1. Министерству образования и науки Республики Алтай согласовать внесение изменений в календарные учебные графики с 9 ноября 2020 года по 14 ноября 2020 года:

для 1-4 классов в части увеличения осенних каникул на 6 календарных дней;

для 5-10 классов в части организации образовательного процесса в дистанционной форме обучения.";

3) дополнить пунктом 12.1.1 следующего содержания:

"12.1.1. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований "Город Горно-Алтайск", "Майминский район", "Шебалинский район", "Онгудайский район", "Кош-Агачский район", "Усть-Коксинский район", "Улаганский район", "Усть-Канский район" согласовать внесение изменений в календарные учебные графики с 9 ноября 2020 года по 14 ноября 2020 года:

для 1-4 классов в части увеличения осенних каникул на 6 календарных дней;

для 5-10 классов в части организации образовательного процесса в дистанционной форме обучения.";

4) в подпункте "к" пункта 14 слова "до 20 ноября" заменить словами "до 31 декабря";

5) в пункте 14.1.3 слова "по 8 ноября" заменить словами "по 16 ноября".

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин







