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09.11.2020 17:27
Рубрика: Культура

Андрей Кончаловский: "Дорогие товарищи!" - фильм о судьбе поколения, которое потеряло опоры

Текст: Инга Бугулова
На российские экраны 12 ноября выходят "Дорогие товарищи!" - фильм Андрея Кончаловского, получивший Специальный приз жюри 77-го Венецианского кинофестиваля. В преддверии проката режиссер и исполнительница главной роли Юлия Высоцкая рассказали журналистам о том, почему смятение и молчание - лучшая реакция зрителя на эту картину.

Фильм рассказывает о событиях в Новочеркасске в 1962 году, которые в течение многих лет были засекречены. На электровозостроительном заводе - главном городском предприятии - забастовка: объявлено крутое повышение цен на самые необходимые продукты, и люди на это остро реагируют. К бастующим присоединяются рабочие других предприятий, и тогда в город вводят армию, в ход идет оружие. Стрельба по невинным людям переворачивает всю картину мира убежденной коммунистки, работницы парткома Людмилы, у которой к тому же на площади во время расстрела пропадает дочь...

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Кончаловский: Тема новочеркасской трагедии занимает меня уже много лет

- Этот сценарий лежал у меня несколько лет, но толчком к тому, чтобы снова к нему вернуться, стал момент, когда мы с Юлией ставили в Италии "Антигону" Софокла, где она играла заглавную роль. Я подумал, что новочеркасская история может стать неким продолжением этой трагической линии, - рассказывает Андрей Кончаловский.

Режиссер признается: о событиях в Новочеркасске он слышал еще в 60-е. Но они его особенно взволновали, когда в 90-е годы расстрел рассекретили, стали проводить расследование, публиковались свидетельства очевидцев. Работая над сценарием, Кончаловский опирался на них, а также на стенограммы тогдашних партсобраний - документальные фрагменты даже вошли в фильм. Но "Дорогие товарищи!" - не документ, а художественное высказывание, подчеркивает режиссер:

- Кто-то из великих сказал: искусство - это ложь, которая помогает нам понять правду жизни. Поэтому, когда писал сценарий, я думал в первую очередь об этой женщине. Она - член партии, коммунистка, фронтовичка, безоглядно верившая в Сталина... И тут - такие события! Мне хотелось создать характер искреннего, чистого человека, строителя коммунизма. Таких в Советском Союзе было большинство.

Речь идет не только о конкретной трагедии, но и о судьбе поколения, которое неожиданно потеряло опоры: человек, в которого они верили, вдруг обвинен в преступлениях, кумир растоптан. Противопоставление человека и обстоятельств, рока - это и есть настоящая трагедия, хоть в античности, хоть в наше время.

- Трагедия всегда вызывает смятение, но лучшая из зрительских реакций - молчание: это значит что после просмотра человек находится в каких-то очень серьезных отношениях со своей душой, - говорит автор картины.

Юлия Высоцкая сожалеет, что из-за пандемии фильм не удалось представить в Новочеркасске: для актрисы - это родной город, в картине снимались множество его жителей. О своей героине она рассказывает так:

- У Людмилы не может возникнуть вопрос - почему у меня есть паек, а у соседки нет, у нее всему есть объяснение. Одного она понять не смогла: когда начинают стрелять по невинным людям. На вопрос "Российской газеты" о том, как снимать фильмы об истории, не фальшивя, Андрей Кончаловский ответил:

- Главное - в ощущении правды, в том, чтобы зритель верил происходящему. Я, например, с трудом смотрю сериалы, связанные с революцией, экранизации по классикам - у меня всегда возникает ощущение неправды. И это связано не с тем, что артисты не совпадают, а с тем, что каждая эпоха имеет свой запах, свои предметы, свои лица... Сегодняшние люди - "люди селфи", а советские лица - совсем другие. Мне надо было найти именно такие - из другого времени.

Как отметил режиссер, фильм "Дорогие товарищи!", возможно, будет заявлен от России на премию "Оскар".

Культура Кино и ТВ Наше кино Андрей Кончаловский

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