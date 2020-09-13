Почему 77-й Венецианский фестиваль стал знаковым для России

Победителей многие предсказали довольно точно. Почти ни у кого не было сомнения, что обладателем "Золотого льва Святого Марка" станет фильм "Земля кочевников" (Nomadland) Хлои Чжао с Фрэнсис Макдорманд в главной роли. Это история женщины, потерявшей дом, которая колесит по Америке в фургоне и открывает для себя страну с новой стороны. Гран-при получила картина, которую также выделяли - "Новый порядок" (режиссер Мишель Франко). Ванессе Кирби за работу в картине "Фрагменты женщины" предрекали приз за лучшую женскую роль. Так и получилось. Итальянец Пьерфранческо Фавино, сыгравший в фильме "Наш отец", был в числе тех, кого называли возможными обладателями Кубка Вольпи за лучшую мужскую роль. Он им и стал. "Серебряного льва" получил режиссер Киеши Куросава за фильм "Жена шпиона".

Нашему Андрею Кончаловскому прочили один из главных призов со стопроцентной уверенностью. И жюри во главе с Кейт Бланшетт продемонстрировало, что и здесь соответствует ожиданиям: присудило картине "Дорогие товарищи!" свой специальный приз. И справедливости ради - многие из числа первых зрителей ленты говорили о том, что Юлия Высоцкая, сыгравшая коммунистку, чьи убеждения претерпевают изменения во время расстрела рабочих в Новочеркасске, также вполне могла претендовать на награду за лучшую женскую роль.

"Я получил свой первый приз в Венеции более 50 лет тому назад. Венеция с тех пор для меня особенное место, и я очень рад быть снова здесь с работой, которая очень важная для меня лично, так как это фильм про наших родителей, про поколение, которого уже почти нет с нами", - отметил режиссер Андрей Кончаловский.

"Дорогие товарищи!" выйдут в прокат уже в ноябре - дата будет известна позднее. Но нельзя не отметить, что картины Андрея Кончаловского имеют долгую историю участия и побед на Венецианском фестивале - ранее работы режиссера "Первый учитель", "Рай" "Дом дураков" и "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" уже были отмечены наградами на "Мостре".

Однако, 77-й Венецианский кинофестиваль стал для нашей страны особенным не только благодаря весомому призу Андрея Кончаловского, хотя ему - в первую очередь. Картина "Китобой" - дебют молодого режиссера Филиппа Юрьева - взяла главный приз в параллельной программе авторского кино фестиваля - "Дни Венеции". Продюсеры картины Кира Саксаганская и Алексей Учитель радовались больше других еще и потому, что фильм другого их ученика Ивана И. Твердовского "Конференция" в той же программе "Дни Венеции" вошел в тройку лучших. То есть тех картин, из которых в итоге выбирали победителя.

"Это был один из самых эмоциональных моментов в моей жизни. Никогда церемония награждения не была такой непредсказуемой и волнительной. В конкурсе "Дни Венеции" принимают участие 27 членов молодого жюри, а председателем является режиссер Надав Лапид... Когда в финале мы победили - это были неописуемые чувства... Для меня как для режиссера-дебютанта это невероятно важная награда. Она важна именно для старта, и я надеюсь, что она даст возможность этому фильму быть увиденным максимальным количеством зрителей", - сказал режиссер Филипп Юрьев.

В основной программе фестиваля также был представлен фильм Моны Фастволд "Мир грядущий", сопродюсерами которого выступили Илья Стюарт, Мурад Османн и Павел Буря. И это говорит о том, что новое поколение наших продюсеров серьезно работает на международном уровне.

Сразу два российских проекта были представлены на Венецианском рынке копродукции Venice Gap-Financing Market - социальная драма "Продукты 24" Михаила Бородина и "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, чей предыдущий фильм "Человек, который удивил всех" взял приз за лучшую женскую роль Натальи Кудряшовой в рамках программы "Горизонты" Венецианского кинофестиваля в 2018 году. На прошлой неделе стало известно, что картина "Капитан Волконогов Бежал" получила поддержку Министерства культуры в рамках питчингов игрового, авторского и экспериментального кино 2020 года.

Тем временем

На 77-м международном кинофестивале в Венеции фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" был также отмечен премией "Человек, труд, окружающая среда". Эту тематическую премию учредил Фонд FAI CISL, и в этом году она была вручена впервые. Премия присуждается за раскрытие в кино тем, связанных с проблемами труда и окружающей среды.

Между тем

77-й Венецианский кинофестиваль также объявил победителей секции Venice VR Expanded. Церемония закрытия VR-cекции состоялась в виртуальном мире, в создании которого принял участие российский XR-художник Денис Семенов. Стоит отметить, что впервые в истории VR-программу показали в 15 городах мира, в том числе - и в Москве ,на территории дизайн-квартала "Флакон". Главный приз достался проекту "Палач дома. Иммерсивный однопользовательский опыт" Мишеля и Ури Крано (Дания, Франция, Канада). Основанный на стихотворении Карла Сандбурга, фильм исследует возможные ответы на вопрос: о чем думает палач, когда возвращается после работы домой? Награду за лучшую иммерсивную историю получил китайский проект "Убийство суперзвезды" Фан Фана, а за лучший иммерсивный опыт - американский проект "В поисках Пандоры X" Киры Бенжинг. Лучших в этом году выбрали легендарный японский геймдизайнер Хидэо Кодзима, британский режиссер-документалист Асиф Кападия ("Эми"), и Селин Трайкарт.