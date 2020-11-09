Apple Watch научили бороться с кошмарами

FDA - Агентство министерства здравоохранения и социальных служб США - опубликовало информацию о новом терапевтическом применении часов Apple Watch.

С помощью специального приложения Nightware гаджет сможет собирать данные о движении тела и частоте сердечных сокращений человека во время сна. Программа, используя специально разработанный алгоритм, создаст уникальный профиль сна для пользователя. А в тот момент, когда Nightware обнаружит, что ему снится кошмар, часы начнут вибрировать. Это, по мнению врачей, поможет убрать неприятное сновидение.

Такая схема лечения будет проводиться только по назначению врача для пациентов старше 22 лет, которые страдают от расстройства сна или постравматического стрессового расстройства. Оно развивается у людей, которые пережили какие-то шокирующие или опасные события.

Доступ к Nightware можно будет получить только рецепту. Применение Apple Watch станет частью комплексной терапии, которая также включает назначение специальных препаратов.

Ученые уже проверили действие гаджета и приложения Nightware на 70 пациентах. У них улучшился сон и снизился уровень стресса. Таким образом, цифровая терапия должна усилить эффект лечения, а также помочь диагностировать опасные для жизни или изнурительные для организма человека состояния.