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Apple Watch научили бороться с кошмарами

Текст:   Виктория Чернышева
09.11.2020,  
12:04
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

FDA - Агентство министерства здравоохранения и социальных служб США - опубликовало информацию о новом терапевтическом применении часов Apple Watch.

С помощью специального приложения Nightware гаджет сможет собирать данные о движении тела и частоте сердечных сокращений человека во время сна. Программа, используя специально разработанный алгоритм, создаст уникальный профиль сна для пользователя. А в тот момент, когда Nightware обнаружит, что ему снится кошмар, часы начнут вибрировать. Это, по мнению врачей, поможет убрать неприятное сновидение.

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Такая схема лечения будет проводиться только по назначению врача для пациентов старше 22 лет, которые страдают от расстройства сна или постравматического стрессового расстройства. Оно развивается у людей, которые пережили какие-то шокирующие или опасные события.

Доступ к Nightware можно будет получить только рецепту. Применение Apple Watch станет частью комплексной терапии, которая также включает назначение специальных препаратов.

Ученые уже проверили действие гаджета и приложения Nightware на 70 пациентах. У них улучшился сон и снизился уровень стресса. Таким образом, цифровая терапия должна усилить эффект лечения, а также помочь диагностировать опасные для жизни или изнурительные для организма человека состояния.

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