Арбитры Вилков и Безбородов отстранены от судейства

Футбольные арбитры Михаил Вилков и Владислав Безбородов отстранены от работы. Понесет наказание и другой арбитр - Кирилл Левников.

О наказании арбитров сообщил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц. Вилков ранее признался, что дал ложные показания в КДК РФС по инциденту в матче "Краснодар" - "Рубин", когда он использовал VAR с нарушением протокола. Позже он рассказал, что правил не нарушал, однако затем признался в обратном.

Также наказан и арбитр встречи "Краснодар" - "Спартак" Владислав Безбородов, допустивший несколько ошибок, повлиявших на результат.

Хачатурянц заявил, что Вилков не будет судить до конца нынешнего года.

"До конца года он судить точно не будет, а дальше посмотрим. Это касается не только Вилкова, но Безбородова", - приводит слова Хачатурянца "Спорт-экспресс".

Понесет наказание и Кирилл Левников, который на матче "Краснодар" - "Спартак" отвечал за VAR.

"Он тоже наказан, но в меньшей степени", - добавил Хачатурянц.