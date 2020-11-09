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09.11.2020 13:53
Рубрика: Спорт

Арбитры Вилков и Безбородов отстранены от судейства

Текст: Максим Домчев
Футбольные арбитры Михаил Вилков и Владислав Безбородов отстранены от работы. Понесет наказание и другой арбитр - Кирилл Левников.
Михаил Вилков Фото: Александр Вильф/РИА Новости Михаил Вилков Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Михаил Вилков Фото: Александр Вильф/РИА Новости

О наказании арбитров сообщил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц. Вилков ранее признался, что дал ложные показания в КДК РФС по инциденту в матче "Краснодар" - "Рубин", когда он использовал VAR с нарушением протокола. Позже он рассказал, что правил не нарушал, однако затем признался в обратном.

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Также наказан и арбитр встречи "Краснодар" - "Спартак" Владислав Безбородов, допустивший несколько ошибок, повлиявших на результат.

Хачатурянц заявил, что Вилков не будет судить до конца нынешнего года.

"До конца года он судить точно не будет, а дальше посмотрим. Это касается не только Вилкова, но Безбородова", - приводит слова Хачатурянца "Спорт-экспресс".

Понесет наказание и Кирилл Левников, который на матче "Краснодар" - "Спартак" отвечал за VAR.

"Он тоже наказан, но в меньшей степени", - добавил Хачатурянц.

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