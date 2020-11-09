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09.11.2020 21:00
Рубрика: В мире

Баку признал вину за сбитый российский вертолет

Текст: Юрий Когалов

Баку признал, что случайно сбил российский вертолет Ми-24 в небе над Арменией неподалеку от границы с Азербайджаном. Как заявили в МИД республики, "азербайджанская сторона приносит извинения в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны".

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Во внешнеполитическом ведомстве выразили соболезнования семьям погибших членов экипажа и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим. При этом азербайджанская сторона заявила о "готовности к выплате соответствующей компенсации".

В МИД Азербайджана отметили, что полет вертолета проходил в непосредственной близости к армяно-азербайджанской государственной границе, а в зоне карабахского конфликта продолжаются активные боестолкновения. Поскольку полет проходил в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО, а вертолеты ВВС РФ прежде не были замечены в указанном районе, дежурный боевой расчет принял решение открыть огонь на поражение.

Ранее о сбитом вертолете проинформировали в министерстве обороны России. По данным военного ведомства, винтокрылая машина сопровождала автоколонну 102-й российской военной базы по территории Армения. Около 17:30 по московскому времени Ми-24 "подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК". "Два члена экипажа вертолета погибли, еще один был эвакуирован с травмами средней тяжести на аэродром базирования", - сообщили в минобороны РФ.

В мире экс-СССР Азербайджан Проблема Нагорного Карабаха

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