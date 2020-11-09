"Белая чума". Роскошный УАЗ для США за 15 тысяч долларов

Ульяновский автозавод решил рассказать об УАЗ-31512 для рынка США. Модернизированная модель получила имя "Белая чума" в 1997 году из-за цвета, внешнего вида и технических характеристик.

УАЗ-31512 был доработан специалистами предприятия UAZ of America. Внедорожник получил оригинальный цвет кузова, "зубастую" резину с хромированными дисками, фирменный тент из синтетического материала с молниями для доступа в заднюю часть, фиксирующими "липучками" и окнами из прозрачного пластика.

Помимо этого, автомобиль может похвастаться иностранным тахометром, увеличенными наружными зеркалами, улучшенными креслами, а также вентилируемыми дисковыми тормозами и длинноходными оффроуд-амортизаторами. Передний бампер заменили стальной трубой с "кенгурином" и мощной электролебёдкой.

Главное - под капотом УАЗа располагается 184-сильная V-образная "шестёрка" Vortec от General Motors. Двигатель работает в связке с 5-ступенчатой "механикой" фирмы BorgWorner. Также машина оснащается увеличенным радиатором и четырёхкамерным карбюратором. Стоимость данной версии УАЗа-31512 составляла примерно 15 тысяч долларов.

УАЗ-31512 является модернизированным вариантом УАЗ-469Б. Сегодня внедорожник продается под названием "Хантер". Модель стоит от 827 000 рублей.