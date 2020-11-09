Названы игроки, которых вызовут на ближайшие матчи футбольной сборной России вместо Антона Шунина, Артема Дзюбы, Марио Фернандеса и Игоря Смольникова.

Шунин выбыл из-за болезни, у Смольникова и Фернандеса - травмы, а Дзюба пропустит сбор из-за скандала вокруг видео в интернете. Заменят их Сослав Джанаев ("Сочи"), Зелимхан Бакаев ("Спартак") и Дмитрий Живоглядов ("Локомотив"). Бакаев и Джанаев входили в заранее составленный резервный список игроков. "Объявляя расширенный список мы хотели, чтобы те, кто не попал в основную заявку, хотя бы внутреннее были готовы, что их могут дозаявить. Жизнь показала: мы правы", - приводит слова Черчесова пресс-служба сборной.

12 ноября Россия в контрольном матче встретится на выезде с Молдавией, а затем в Лиге наций сыграет в гостях против турок (15 ноября) и сербов (18 ноября).