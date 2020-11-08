Дзюба прокомментировал скандальное видео со своим участием

Нападающий питерского "Зенита" Артем Дзюба после победы над "Краснодаром" (3:1) в матче чемпионата России записал видеообращение по поводу скандального видео.

В воскресенье утром в интернете появилась видеозапись интимного содержания с участием Дзюбы. Чуть позже стало известно, что его решили не вызывать на ближайшие матчи национальной сборной. По словам футболиста, он не считает себя идеальным человеком. Также он оценил поддержку одноклубников.

"Это мой непростой путь Я не идеален и никогда на это не уповал. Но, в целом, надеюсь, что смогу прожить достойную жизнь, буду хорошим человеком. Стараюсь максимально сдерживаться, чтобы не быть тряпкой или показушником. Это не про меня. Спасибо команде: ребята сплотились и поддержали. Благодарю судьбу за очень болезненные и жестокие уроки. Но я сам виноват. Постараюсь не сломаться. Огромное спасибо", - сказал Дзюба в видео, выложенном в сторис его страницы в Instagram.

Добавим, что в матче с "Краснодаром" Дзюба не реализовал пенальти в первом тайме, но при счете 1:1 забил победный мяч своей команды.