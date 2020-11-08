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08.11.2020 20:58
Рубрика: Спорт

Гол Дзюбы принес "Зениту" победу над "Краснодаром"

Текст: Артур Нанян
В центральном матче 14-го тура чемпионата России "Зенит" переиграл на своем поле "Краснодар" - 3:1. Благодаря победе питерцы поднялись на второе место и отстают от ЦСКА на одно очко.
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Перед этой встречей прогремел скандал: в интернете появилась видеозапись интимного содержания с участием человека, похожего на форварда "сине-бело-голубых" Артема Дзюбу.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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Почти сразу после этого стало известно, что он не будет вызван в сборную на подготовку к ближайшим поединкам: товарищескому против Молдавии и в рамках Лиги наций с турками и сербами.

Но в стартовый состав "Зенита" на матч с "Краснодаром" Дзюба попал. Хоть и без капитанской повязки, с которой вышел Деян Ловрен, но попал.

"Настрой у Артема рабочий. Не собираюсь копаться в его личной жизни", - сказал перед игрой главный тренер питерцев Сергей Семак.

Первый тайм остался за краснодарцами: на 17-й минуте пенальти реализовал Маркус Берг. За несколько минут до перерыва "Зенит" мог сравнять счет, но Дзюба не сумел забить с одиннадцатиметровой отметки. Стоит отметить, что бил Артем под свист болельщиков "сине-бело-голубых".

И все же Дзюба проявил характер: именно его точный удар в концовке принес зенитовцам важнейшие три очка. К слову, в последний раз Артем забивал аж в конце сентября в поединке с "Уфой". Ну а окончательный счет в матче установил Алексей Сутормин - 3:1.

Победив "Краснодар", питерцы поднялись на второе место, имея в активе 30 очков. На один балл "сине-бело-голубых" опережает ЦСКА, обыгравший сегодня на своем поле "Ростов" (2:0).

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