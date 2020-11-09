Гасперини похвалил Миранчука за игру против "Интера"

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал игру Алексея Миранчука в матче седьмого тура чемпионата Италии против "Интера".

Миранчук впервые вышел на поле в рамках "серии А", и принес своей команде ничью, отличившись на 79-й минуте - 1:1. По словам Гасперини, россиянин показывает великолепный футбол.

"Миранчук великолепен. Он не часто касался мяча, но уже забил два очень важных гола за наш клуб", - приводит слова Гасперини Football Italia.

В составе "Аталанты" Алексей дебютировал в конце октября в матче Лиги чемпионов против "Митьюлланна". Выйдя на замену, он забил последний мяч своей команды, разгромившей датчан со счетом 4:0.