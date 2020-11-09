Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
09.11.2020 18:03
Рубрика: Легковые авто

Глава Toyota о Tesla: они стоят больше, но мы делаем настоящие автомобили

Текст: Константин Руссов
Фото: www.instagram.com/akiotoyoda_official/ Фото: www.instagram.com/akiotoyoda_official/
Фото: www.instagram.com/akiotoyoda_official/

Глава Toyota Motor Corporation Акио Тойода прокомментировал успехи Tesla как самой дорогой компании в мире. Японец не видит угрозы для бизнеса своего концерна, потому что "у Tesla есть рецепт, а мы предлагаем готовое блюдо". При этом внук основателя Toyota признаётся, что у Маска есть чему поучиться.

Фото: www.autohome.com.cn
Toyota анонсировала новый седан дешевле Camry. Премьера - в ноябре

Тойода не может идти против цифр: Tesla стоит больше, чем его компания и ещё шесть японских автопроизводителей вместе взятых, пишет Bloomberg, и это при том, что Toyota произвела 10.74 млн продукции, а Tesla 3.4% от этого объёма - всего лишь 367 500 электрокаров!

"Мы проигрываем, когда дело касается стоимости акций, но у нас есть полноценная линейка автомобилей, которую можно сравнить с ресторанным меню, и выбирать покупатель будет из него, - заявил Тойода. - На самом деле Tesla не делает ничего невозможного, и люди, выбирающие электрокары этой компании покупают лишь рецепт, в то время как у нас есть и кухня, и повар, и Toyota готовит настоящую еду".

Акио Тойода признал, что у Tesla есть сильные стороны, например, работа с программным обеспечением электрокаров и умение получать реальные деньги от продаж машин, принадлежащих довольно узкой касте EV.

#Toyota #Tesla