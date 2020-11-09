Глава Toyota о Tesla: они стоят больше, но мы делаем настоящие автомобили

Глава Toyota Motor Corporation Акио Тойода прокомментировал успехи Tesla как самой дорогой компании в мире. Японец не видит угрозы для бизнеса своего концерна, потому что "у Tesla есть рецепт, а мы предлагаем готовое блюдо". При этом внук основателя Toyota признаётся, что у Маска есть чему поучиться.

Тойода не может идти против цифр: Tesla стоит больше, чем его компания и ещё шесть японских автопроизводителей вместе взятых, пишет Bloomberg, и это при том, что Toyota произвела 10.74 млн продукции, а Tesla 3.4% от этого объёма - всего лишь 367 500 электрокаров!

"Мы проигрываем, когда дело касается стоимости акций, но у нас есть полноценная линейка автомобилей, которую можно сравнить с ресторанным меню, и выбирать покупатель будет из него, - заявил Тойода. - На самом деле Tesla не делает ничего невозможного, и люди, выбирающие электрокары этой компании покупают лишь рецепт, в то время как у нас есть и кухня, и повар, и Toyota готовит настоящую еду".

Акио Тойода признал, что у Tesla есть сильные стороны, например, работа с программным обеспечением электрокаров и умение получать реальные деньги от продаж машин, принадлежащих довольно узкой касте EV.