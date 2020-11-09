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09.11.2020 13:09
Рубрика: Власть

Госдума может рассмотреть кандидатуры новых министров 10 ноября

Текст: Татьяна Замахина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил журналистам о порядке рассмотрения Госдумой кандидатур вице-премьера и министров, внесенных сегодня председателем правительства Михаилом Мишустиным. По его словам, обсуждение этого вопроса планируется на пленарном заседании 10 ноября.
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Володин напомнил, что ранее Мишустин внес для утверждения Госдумой кандидатуры на должности вице-премьера и министров. Это предполагает статья 112 Конституции и новая редакция закона о правительстве РФ. Глава нижней палаты провел совещание с руководителями фракций и председателями профильных комитетов - на этой встрече был определен порядок рассмотрения кандидатур, сообщили в думской пресс-службе.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Старт обсуждению претендентов уже дан на заседаниях профильных комитетов - по энергетике, по транспорту и строительству, по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. Также, по словам Вячеслава Володина, сегодня состоятся заседания политических фракций: КПРФ, Единой России и ЛДПР, а завтра утром свое заседание проведет "Справедливая Россия".

Таким образом, обсуждение сегодня будет идти до вечера и продолжится завтра с утра. "У каждого депутата есть возможность задать вопросы кандидатам на заседаниях фракций и профильных комитетов", - сообщил Володин.

Сегодня этот вопрос также будет рассмотрен в рамках Совета Думы. "Мы планируем включить его в повестку завтрашнего пленарного заседания", - анонсировал спикер Госдумы.

- Многие из предложенных кандидатур депутатам хорошо известны по их прошлой работе, - рассказал Володин. - Есть кандидатуры менее известные, но очевидно - это профессионалы в своей области.

Он заверил, что "обсуждение кандидатур будет скрупулезным, публичным".

- Для нас это очень ответственно, - подчеркнул глава нижней палаты. - Предложив поправки в Конституцию, президент часть своих полномочий в вопросах формирования правительства передал нашим гражданам.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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И именно реализуя данную норму Конституции, Госдума, отметил он, будет рассматривать кандидатуры зампреда правительства и пяти министров. "С одной стороны, речь идет о новых полномочиях Госдумы, с другой - об ответственности депутатов за принимаемые решения", - резюмировал Володин.

Ранее председатель правительства внес в Госдуму кандидатуры новых руководителей пяти министерств и вице-премьера. Зампредседателя правительства предложено сделать Александра Новака, который прежде занимал пост главы Минэнерго. На должность руководителя Минэнерго предложен гендиректор "Русгидро" Николай Шульгинов. На пост главы Минстроя - первый замглавы этого министерства Ирек Файзуллин. Должность министра транспорта может занять руководитель "Аэрофлота" Виталий Савельев. Руководитем Минприроды может стать глава Минвостокразвития Александр Козлов. А на его место премьер-министр предложил назначить главу Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

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