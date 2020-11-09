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09.11.2020 11:44
Рубрика: Власть

Мишустин внес в Госдуму кандидатуры новых министров и вице-премьера

Текст: Татьяна Замахина
На оперативном совещании с вице-премьерами глава правительства Михаил Мишустин сообщил о кадровых изменениях в кабмине. Речь, по его словам, идет о поддержанной президентом отставке руководителей Минтранса, Минстроя и Минприроды, на их смену предложены новые кандидатуры, которые представлены на утверждение в Госдуму. В кабмине появится новый вице-премьер, а в целом сменится пять министров.
Фото: Александр Корольков/ РГ Фото: Александр Корольков/ РГ
Фото: Александр Корольков/ РГ

- Президент поддержал наше предложение по отставке ряда министров, - начал совещание Михаил Мишустин. - Речь идет о главе Минтранса Евгении Дитрихе, главе Минстроя Владимире Якушеве, руководителе Минприроды Дмитрии Кобылкине.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Глава кабмина поблагодарил их за совместную работу и пожелал им успехов на новом поприще.

- Сегодня в соответствии с новым федеральным конституционным законом, который на прошлой неделе подписал президент, я внес в Государственную Думу несколько кандидатур на должности членов правительства, - сообщил Мишустин.

Глава правительства объяснил, какие именно кадровые изменения предлагаются. Во-первых - назначить зампредом правительства Александра Новака, который покидает пост главы Минэнерго. "Думаю, он не нуждается в отдельном представлении. Вы все его хорошо знаете. Многие из вас с ним давно и плотно работают", - отозвался о Новаке Мишустин.

На должность министра энергетики вместо Новака предложен генеральный директор ПАО "РусГидро" Николай Шульгинов. В электроэнергетике он работает с 1975 года, прошел путь от инженера до руководителя.

На место руководителя Минтранса вместо Дитриха предложен гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев. У него есть опыт руководящей работы в самых разных сферах - в том числе в энергетической, финансовой, сфере связи. Последние его должности перед работой в "Аэрофлоте" - замминистра экономического развития и торговли, первый вице-президент АФК "Система".

Владимир Якушев может передать пост главы Минстроя своему первому заместителю Иреку Файзуллину - его кандидатуру Михаил Мишустин также предложил обсудить депутатам. Начав свой путь с простого плотника, Файзуллин возглавлял ряд компаний в инженерно-строительной области в Татарстане. До того, как прийти в федеральное министерство, занимал в республике пост министра строительства, архитектуры и ЖКХ.

Фото: Рамиль Ситдиков/ТАСС
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На место главы Минприроды предложен нынешний руководитель Минвостокразвития Александр Козлов. Кандидату еще нет 40 лет, при этом на госслужбе он находится уже с 2011 года, занимая высокие посты. Был первым заместителем министра строительства, архитектуры ЖКХ Амурской области, потом - мэром Благовещенска и губернатором той же области. При этом, победив на выборах губернатора, он стал самым молодым главой региона за всю его историю.

Министром по развитию Дальнего Востока и Арктики вместо Козлова может стать гендиректор Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона Алексей Чекунков. Он является одним из ведущих экспертов России в инвестиционной сфере - в частности, занимал пост директора проектов в инвестиционной группе "АЛРОСА", руководил рядом крупных инвесткомпаний. Также работал на руководящей должности в Российском Фонде прямых инвестиций.

- Все они имеют большой опыт эффективного решения задач в различных отраслях, - отозвался о кандидатах Михаил Мишустин. - Хорошо зарекомендовали себя на предыдущих местах работы. Рассчитываю, что после рассмотрения депутаты поддержат эти кандидатуры.

Претендентам предстоит новая процедура в Госдуме - ранее в нижней палате объяснили, что, по новому закону о кабмине, потенциальные министры должны будут выступать перед парламентариями и отвечать на их вопросы. Свою компетентность им придется подтвердить и в профильных комитетах, и во фракциях, и, конечно, на пленарном заседании. Народным избранникам дается неделя на рассмотрение кандидатур, гласит новый закон.

Накануне президент подписал закон, устанавливающий новый порядок формирования правительства (документ опубликован в "РГ"). Теперь Госдума будет утверждать кандидатуры премьер-министра, его заместителей и министров (за исключением силовиков и главы МИДа). Так что депутатам предстоит впервые исполнить свою новую конституционную функцию - обсудить кандидатуры в члены кабмина и принять по ним решения.

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