Haval засветил салон кроссовера First Love на официальных фото

В конце сентября в Пекине прошло мотор-шоу, на котором концерн Great Wall представил множество новинок, в числе которых был Haval First Love - компактный кроссовер на новой платформе Lemon. Его интерьер был загадкой, но в преддверии другого автосалона, в Гуанчжоу, китайцы приоткрыли завесу тайны.

На изображениях салона видно, что кроссовер оснащён проекционным дисплеем на лобовое стекло, цифровой приборной панелью и широкоформатным сенсорным дисплеем мультимедиа. Отсутствует традиционный рычаг трансмиссии, функции которого выполняет вращающийся селектор, впереди него расположился слот для беспроводной зарядки смартфона.

Пока всё ещё непонятна роль First Love в линейке бренда: китайские СМИ полагают, что он идёт на смену H2, по другой версии, оба автомобиля будут продаваться параллельно. Однако, судя по опциям и отделке "под розовое золото", вряд ли First Love можно считать полноценным преемником H2.

Информацию о двигателе компания пока не раскрывает. Предполагается, что под капотом окажется 150-сильный турбомотор. Напомним, что платформа Lemon предполагает установку гибридных трансмиссий и полностью электрических силовых установок.