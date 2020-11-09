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09.11.2020 18:30
Рубрика: Легковые авто

Hyundai полностью рассекретила самую мощную Sonata

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

Компания Hyundai раскрыла подробности о Sonata N Line, прием заказов на автомобиль стартовал пока только в США (стоит от 33 200 долларов).

Фото: www.autohome.com.cn
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Седан получил новый аэродинамический обвес, решетку радиатора с особым рисунком, 19-дюймовые колесные диски, выхлопную систему со сдвоенными патрубками.

В салоне у авто рулевое колесо с перфорированной кожаной обивкой и металлическими спицами, спортивные кресла с красной прострочкой и кожаными подушками, рычаг переключения передач с металлическими акцентами и кожаными вставками, а также алюминиевые педали.

Sonata N Line стала самой мощной Sonata в истории марки. Под капотом стоит 2,5-литровый турбодвигатель Smartstream GDi, который работает в паре с 8-ступенчатой коробкой передач с "мокрым" двойным сцеплением N DCT и выдает 290 л.с. Отметим, что такой же мотор ставят и на Kia K5.

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Динамические характеристики автомобиля не раскрываются, но K5 разгоняется до 60 миль в час (97 км/ч) за 5,8 секунды.

В России восьмое поколение Hyundai Sonata представлено с января 2020 года. Цена на седан в настоящее время стартует от 1 569 000 рублей. На нашем рынке модель предложена с бензиновыми моторами мощностью 150 и 180 л.с., оба работают в паре с автоматической трансмиссией. Появление Sonata N Line в России не стоит ждать.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
#Hyundai