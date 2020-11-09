Новости

В Туле открывается Международный военный кинофестиваль имени Ю. Озерова 12:58
В Москве продолжают дорожать на квартиры в новостройках 12:58
82-летняя Федосеева-Шукшина разводится с Бари Алибасовым из-за измен 12:58
В Эстонии подвергли сомнению честность выборов в США 12:56
Колледжи и вузы Подмосковья переведут на дистанционку 12:52
Путин поговорит с Асадом 12:43
В Челябинске парикмахерские закрыли за нарушение масочного режима 12:33
Инфекционист спрогнозировал срок завершения прироста случаев COVID-19 в РФ 12:32
Забег Labyrinth Run объединил участников из Беларуси и России 12:27
В Москве в парке нашли человеческие останки 12:21
В Минпросвещения прокомментировали идею введения новых школьных каникул 12:15
Проценко удаленно консультирует врачей из резервных госпиталей Москвы 12:13
Ученые СФУ будут разводить самую полезную рыбу в мире 12:12
Уровень воды в Байкале опустился до безопасных отметок 11:58
Не менее 27 человек пострадали при разгоне акции протеста в Тбилиси 11:52
На съемках "Мира Юрского периода 3" выявили сто заражений COVID-19 11:36
Москвичи стали реже обращаться в Единый диспетчерский центр 11:27
В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности 11:26
В Москве продолжается рост новых случаев коронавируса 11:10
Росреестр создаст "цифрового помощника" для регистрации прав недвижимости 11:09
Якушев сменил Цуканова на посту полпреда президента в УФО 11:08
Подмосковным пенсионерам заблокируют социальные карты 10:57
Глава Ижевска вылечился от коронавируса 10:55
"Сириус" открыл программу для школьников Индии и России 10:44
Экс-футболист "Анжи" Это'о попал в больницу после ДТП 10:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Минздрав изменил правила лечения больных с коронавирусом
Минздрав изменил правила лечения больных с коронавирусом
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
09.11.2020 12:32
Рубрика: Общество

Инфекционист спрогнозировал срок завершения прироста случаев COVID-19 в РФ

Суточный прирост новых случаев коронавируса в России будет продолжаться еще около месяца, заявил главный врач медицинского центра "Лидер медицины", инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

В Москве продолжается рост новых случаев коронавируса

Ситуация в столице "стабилизируется потихоньку", плато будет длинным, а снижение возможно уже в январе, заявил Тимаков в интервью РИА Новости. При этом врач отметил, что число заболевших коронавирусной инфекцией будет зависеть от того, насколько хорошо граждане соблюдают меры профилактики. При их несоблюдении, отметил эксперт, делать прогноз очень сложно.

Отметим, за последние сутки в России выявили 21 798 новых случаев COVID-19. Всего за время пандемии зафиксировано 1 796 132 случая коронавируса, 1 335 141 человек полностью выздоровел.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Кадровые перестановки в правительстве. Главное
Кремль разъяснил позицию по поздравлению избранного президента США
Медики выявили влияние дефицита витамина D на тяжесть течения COVID-19
Стало известно о планах изменить правила оформления ДТП
Подмосковным пенсионерам заблокируют социальные карты
Российские вузы опубликовали правила приема в новом учебном году
Лекарства от коронавируса будут выдавать бесплатно