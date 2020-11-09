Инфекционист спрогнозировал срок завершения прироста случаев COVID-19 в РФ

Суточный прирост новых случаев коронавируса в России будет продолжаться еще около месяца, заявил главный врач медицинского центра "Лидер медицины", инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

Ситуация в столице "стабилизируется потихоньку", плато будет длинным, а снижение возможно уже в январе, заявил Тимаков в интервью РИА Новости. При этом врач отметил, что число заболевших коронавирусной инфекцией будет зависеть от того, насколько хорошо граждане соблюдают меры профилактики. При их несоблюдении, отметил эксперт, делать прогноз очень сложно.

Отметим, за последние сутки в России выявили 21 798 новых случаев COVID-19. Всего за время пандемии зафиксировано 1 796 132 случая коронавируса, 1 335 141 человек полностью выздоровел.