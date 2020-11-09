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9 ноября 2020 г.

Указ губернатора Иркутской области от 8 ноября 2020 года № 319-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг "О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (далее - указ) следующие изменения:

1) пункт 101 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

"4) определить должностных лиц министерства, ответственных за выполнение Плана мероприятий по увеличению объемов ПЦР-исследований на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в Иркутской области на период ноябрь - декабрь 2020 года (прилагается).";

2) Рекомендации по организации деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 для организаций, индивидуальных предпринимателей, утвержденные указом, дополнить пунктом 10 следующего содержания:

"10. Рекомендовать организациям, осуществляющим оптовую закупку лекарственных препаратов, предназначенных для лечения COVID-19, обеспечить поддержание неснижаемого месячного запаса лекарственных препаратов.";

3) дополнить Планом мероприятий по увеличению объемов ПЦР-исследований на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в Иркутской области на период ноябрь - декабрь 2020 года (прилагается).

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

И.И.Кобзев


Приложение к указу губернатора Иркутской области от 8 ноября 2020 года № 319-уг

"Приложение 7 к указу Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг

План мероприятий по увеличению объемов ПЦР-исследований на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в Иркутской области на период ноябрь - декабрь 2020 года

Смотрите приложение к настоящему указу



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План мероприятий по увеличению объемов ПЦР-исследований на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в Иркутской области на период ноябрь - декабрь 2020 года
(pdf, PDF, 86 Кб)