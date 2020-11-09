Как борются с инфодемией журналисты азиатских стран

Города были столь разные, что погода в Москве ("Я специально проверял", - заметил ведущий встречи, директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков) была на 25 градусов холоднее, чем в Джакарте, самом южном городе, включенном в разговор.

В дискуссию о том, как писать о пандемии, надо включить все страны света, были уверены участники межконтинентального диалога, не без гордости отметившие, что западные страны на такой диалог не решаются.

- Победу над пандемией объявлять рано, но уже можно говорить о свете в конце тоннеля, - такое отношение к ситуации заявили участники диалога.

Но даже если победа будет достигнута, некоторые высветившиеся во время пандемии проблемы в обозримом будущем останутся с нами.

Например, как восстановить доверие к СМИ, которые в пандемию критиковали со всех сторон - и справа, и слева, и правительства, и общественное мнение. Как убедиться, что аудитория, при обилии выдуманных и ложных новостей, получает выверенную информацию.

16 заболевших в феврале (подхвативших болезнь от двух путешествующих по югу Вьетнама китайцев), затем - 80 случаев заражения от вьетнамцев, вернувшихся с инфекцией из-за границы, 99 дней без новых случаев заражения, и наконец, "вторая волна", когда число заразившихся в стране дошло до нескольких тысяч, и несколько десятков человек скончались, такую картину обрисовала вьетнамский журналист, заместитель руководителя секции мировых новостей газеты Tin Tuc Тран Тхи Туи Зыонг, заметив, что эти волны, конечно, по масштабу несоизмеримы с европейскими.

- Когда началась эпидемия, все были напуганы и склонны верить тому, что пишут в соцсетях, - рассказывает она. - У нас была сложная миссия: исправлять ложную информацию, вбрасываемую в соцсети, публиковать материалы о профилактике ковида, и, опираясь на официальные источники, стремиться передавать правду и рассеивать ложные новости.

В Сингапуре - небольшой стране всем известной масштабами своего развития, как и в большинстве азиатских стран в начале царили слухи, и люди в панике скупали в торговых центрах и супермаркетах кажущиеся им важными товары.

- Мы просили людей не паниковать. И старались справиться с паникой, давая верную информацию, - рассказывает пишущий редактор издания Tabla!, почетный секретарь Сингапурского пресс-клуба В.К. Сантош Кумар.

Хотя журналисты в Сингапуре были существенно ограничены, не могли свободно перемещаться, а новостные агентства из-за экономического спада, начавшегося еще в 2019 году, сокращали персонал, газетная работа принесла результат, считает господин Кумар, потому что уже к маю, несмотря на рост количества заболевших, ситуация была под контролем.

Сингапур - город аполитичный, источники информации здесь не одни сингапурские СМИ, есть легкий доступ к СМИ по всему миру, но, судя по всему, доверие к местным СМИ, помогающим справиться с паникой, во время пандемии повысилось.

- Наша страна была серьезно затронута пандемией, и она все перевернула с ног на голову. Все поняли, что пандемия - приоритет, в том числе и для журналистов, - рассказывает директор информационного агентства Philippine News Agency Вирджиния Арсилья-Агтай.

Но если в начале карантина на Филиппинах, по словам Арсильи-Агтай, сложно было найти информацию, которой можно доверять, то потом сработал принцип журналистской ответственности. Журналисты стали тщательно проверять все приносимые слухами факты на достоверность, и старались информировать, не сея паники, а "это тонкая грань", подчеркивает Арсилья-Агтай.

И при этом у филиппинских журналистов был настрой беречь ментальное и душевное здоровье своей аудитории. Они старались, давая полную информацию, помнить, что грустные факты - психологический стресс для аудитории, и пытались трансформировать негативную информацию в позитив, рассказывая о случаях выздоровления и спасения, о важности эмпатии.

- Наш долг - давать надежду людям, - считает Вирджиния Арсилья- Агтай - И не забывать напоминать, что ковид пройдет.

- Пандемия сразу изменила работу китайских журналистов. С первого дня возникли ограничения по перемещениям, социальное дистанцирование сделало невозможными личные интервью, - рассказывает главный корреспондент, заместитель директора редакции внутренних новостей газеты Global Times Чэнь Цинцин из Китая. - Мы, конечно, отправляли журналистов на место событий, но работать им было тяжело. На первое место вышли онлайн-интервью и видеоконференции.

Она покритиковала сюжет BBC, чьи журналисты, обнаружив длинные очереди перед больницами на востоке Китая, поспешили объявить, что готова вакцина и обычные люди уже получают ее. На самом деле шла третья стадия клинических испытаний, уточнила Чэнь Цинцин, добавив, что поспешная непроверенная новость многих в Китае заставила занервничать.

Пандемия стала также поводом для нападок на Китай и возникновения своеобразного противостояния США и Китая, поэтому от китайских журналистов, по словам Чэнь Цинцин, требовалась особая справедливость и точность, особенно в рассказах о том, что происходило в Ухани и провинции Хубэй.

- Мы не могли себе позволить, чтобы общественное мнение путалось в информации, полученной из соцсетей, - подчеркнула она.

Индия - страна услуг ( из большой промышленности - только старые сталелитейные заводы, построенные еще при помощи Советского Союза), а сектор сервиса особенно пострадал в пандемию, так что журналистам там пришлось не сладко.

- В Индии все СМИ частные, и многие наши газеты живут на доходы от объявлений о свадьбах и некрологах, - рассказывает заместитель главного редактора газеты The Economic Times Дипанджан Рой Чаудхари, - и в начале пандемии в некоторых из них задерживали зарплату на 5-6 месяцев, а какие-то СМИ попросту закрывались.

Не пострадали в Индии, по его словам, только соцсети. Но сейчас постепенно начинается восстановление печатных и аудивизуальных СМИ. Это связано в первую очередь с восстановлением туризма и с надеждой на возвращение гостиничных доходов.

- Настоящие профессиональные журналисты берут информацию из надежных, в основном государственных источников, - уточняет Рой Чаудхари, - многие журналисты сами собирают данные.

По его словам, правительства некоторых штатов не смогли справиться с задачей приоритета достоверной информации, но центральное правительство помогло исправить эту ситуацию.

Интересные примеры опасной ложной информации привел заместитель редактора новостной службы Сеула информационного агентства Yonhap Хвасоп Лим (Южная Корея).

Первая волна ковида случилась на юго-востоке страны, вторая - в Сеуле, а третья была спровоцирована в конце августа несколькими политическим митингами и одной протестантской церковью. Хвасоп Лим рассказал, как неправильно понятый режим профилактики ковида (жена пастора раздавала прихожанам физраствор, не понимая, что это способствует заражению) в одной из независимых протестантских церквей кончился тем, что из 90 человек, присутствующих на службе, 78 заразились. К тому же службы в храме прошли два воскресенья подряд, несмотря на рекомендации по социальному дистанцированию.

В мае-июне еще одну немалую вспышку дали ночные клубы.

- Это, наверное, единственный в истории пример, когда ночные клубы и церкви, упоминаются в одном контексте, - поиронизировал модератор встречи Василий Пушков.

В Индонезии сегодня насчитывается около 300 тысяч зараженных, и эта цифра все время растет, уточнила руководитель отдела новостей радиокомпании Voice of Indonesia Венни Зулианти.

- В нашем агентстве 65 локальных станций, и мы стараемся информировать людей о ситуации с ковидом, избегая ложной информации, - говорит она. - Создан специальный новостной центр для распространения информации по всей стране, чтобы люди знали, какая информация исходит от правительства, а какая нет.

Венни Зулианти отметила, что в Индонезии кроме новостей о ковиде пользуются большой популярностью образовательные программы. И журналисты стараются перемежать новости о ковиде музыкальными и развлекательными программами.

Прямая речь

Алексей Орлов, руководитель радиовещания на русском языке международного информационного агентства и радио Sputnik:

- Несмотря на то, что сегодня ситуация в России - после летнего затишья - не лучше, а может быть даже в чем-то и хуже, чем весной, паники у нас нет. Хотя бы потому, что у всех есть маски и антисептики для рук, которых не хватало весной.

Зато бушуют фейк-новости на тему российской вакцины, которую у нас одобрили первыми в мире. В этой теме особенно заметно информационное давление со стороны Запада. Например, когда французы опубликовали хорошую новость о российской вакцине - о том, что привившиеся ею люди нормально чувствуют себя, Фейсбук тут же убрал ее, обвинив нас в том, что мы распространяем ложную информацию.

Так как журналистам давать информацию, когда одно правительство не готово к успехам другого правительства?

Наблюдая за тем, что во многих странах СМИ делаются похожие ошибки, я бы хотел призвать журналистов к сотрудничеству. Мы могли бы больше общаться и искать варианты партнерства на международной арене. Не нужно снова изобретать велосипед, когда можно оглянуться на опыт других.