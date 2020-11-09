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09.11.2020 20:17
Рубрика: Общество

Класс без границ

Россия входит в топ-10 стран, куда молодежь всего мира едет за высшим образованием
Текст: Мария Набиркина
Российская газета - Федеральный выпуск № 252(8306)
По данным Института статистики ЮНЕСКО, Россия сегодня входит в топ-10 самых популярных стран, которые выбирает молодежь всего мира для получения высшего образования. Ежегодно иностранцам и русскоязычным гражданам, живущим за рубежом, правительство России выделяет 15 тысяч квот для поступления на бюджетные места. Но как выбрать, где учиться?

Помочь вузам не потерять абитуриентов из других стран, а абитуриентам - не заблудиться в обилии информации могут образовательные онлайн-сервисы. Один из таких сервисов - "Учись в России!" - запустило Россотрудничество. Доступ бесплатный и открыт для всех.

Фото: iStock
Некоторые иностранцы смогут работать в России, не получая патента

Что предлагается? Для абитуриентов уже доступны несколько десятков онлайн-программ по основным школьным предметам, в том числе курс "Русский язык как иностранный". Важно: весь "школьный" контент разработан строго в соответствии с российскими образовательными госстандартами (ФГОС). А это в разы увеличивает шансы на успешную сдачу вступительных экзаменов в российские вузы.

Кстати, про русский язык, литературу и особенно про русский как иностранный - разговор особый.

- Наш курс - для того чтобы подготовиться к учебе в вузе на русском языке. Здесь вводится специальная лексика по предметам, чтобы ребята смогли быстрее адаптироваться на лекциях, - говорит гендиректор издательства "Физикон" - разработчика сервиса "Учись в России!" - Денис Мамонтов.

В выборе будущие студенты не ограничены: можно регистрироваться хоть на все представленные курсы. А выбрать будет из чего - всего на сервисе собрано около 12 000 заданий. За пару месяцев можно основательно "подтянуть" знания по базовым школьным предметам.

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