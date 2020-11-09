Громкая новость прозвучала на днях: специалисты настраивают камеры фотовидеофиксации нарушений на выявление в автоматическом режиме использования водителями мобильного телефона. Предполагается, что камеры будут выявлять не только моменты, когда водители говорят по мобильнику, но также, когда общаются по соцсетям или пишут СМС. Впрочем, эксперты считают, что нынешнее законодательство не позволяет выявлять подобные нарушения с помощью камер, да еще в автоматическом режиме.

К сожалению, даже самые продвинутые технологии не позволяют безошибочно установить, что у водителя в руках. А нынешние требования правил, а также прописанные нормы в Кодексе об административных правонарушениях, несколько устарели и не могут применятся на практике.

Использование мобильных телефонов за рулем - действительно опасно. Особенно, если водитель не разговаривает по нему, а пишет СМС или общается в соцсетях. Немецкие ученые провели эксперимент, и установили, что если водитель пишет на ходу СМС, то его поведение гораздо опаснее, чем у человека, который выпил 200 граммов водки.

Большинство из водителей сталкивались с ситуацией, когда в левом ряду без всякой видимой причины автомобиль едет медленнее потока. Как правило, в нем водитель как раз пишет СМС или общается по телефону. И это создает не просто проблемы для других водителей, а реально аварийные ситуации.

Но вот проблема: в правилах, а также в Кодексе об административных правонарушениях четко прописано, что запрещено пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук. Как напомнил адвокат Сергей Радько, эта норма была принята в 2001 году. С тех пор многое изменилось. И абсолютное большинство телефонов имеет устройство "хендс-фри" в базовой версии. А поэтому любой штраф, оформленный по данным с камер фотовидеофиксации, будет незаконным.

По словам адвоката Льва Воропаева, в наше время тяжело найти телефоны, которые не оборудованы системой, позволяющей говорить через данное устройство без использования рук (в частности, это "громкая связь"). Поэтому, с точки зрения буквального понимания требований норм, содержащихся в статье 12.36.1 КоАП РФ и п. 2.7 ПДД РФ (в которых ключевой характеристикой состава данного нарушения является: необорудование телефона техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук), подавляющее большинство водителей, которые общаются по телефону за рулем, не должны быть привлечены к ответственности в виде штрафа.

Ученые установили, что если водитель пишет на ходу СМС, то его поведение гораздо опаснее, чем у человека, который выпил 200 граммов водки

Но неточности закона нивелируются трактовкой норм судами. Они указывают, что данное нарушение заключается все-таки в ведении переговоров во время движения на автомобиле по мобильному телефону, который водитель, в частности, держит в руках, поэтому подавляющее большинство обвинительных постановлений суды оставляют в силе.

Напомним, что с помощью камер автоматической фотовидеофиксации наказывают не нарушителя, а собственника автомобиля. И если превышение скорости можно привязать к автомобилю, то разговор по телефону все-таки требует установления того, кто им пользуется. Например, юридическое лицо - собственник машины - чисто физически не может разговаривать по телефону.

Впрочем, по словам Льва Воропаева практика по привлечению юридических лиц к ответственности за данное нарушение при помощи средств автоматической фотофиксации, будет аналогичной практике по наказанию данных лиц за иные нарушения. Если юридическое лицо не согласно с постановлением, то имеет право подать жалобу вышестоящему должностному лицу или в суд и доказать, что нарушение совершило иное лицо. Конечно, сам факт такого привлечения юридического лица выглядит нелепо, но предполагается, что такое лицо несет ответственность за то, что граждане, которые пользуются их автомобилями, не соблюдают ПДД, то есть фактически создают опасность для дорожного движения.

Как считает автообозреватель "Вести FM" Игорь Моржаретто, за использование мобильного для разговоров, сидения в соцсетях и месенджерах надо наказывать. Но если водитель использует мобильный телефон, как навигатор - он не нарушает правил. Это надо четко прописать. Если в правилах написано, как в Израиле будет прописано, что запрещено держать телефон в руках, то при выявлении этого нарушения в автоматическом режиме будет чудовищное количество ошибок. Как считает защитник прав автомобилистов Петр Шкуматов, наказывать будут в основном таксистов, которые пользуются не только навигатором, но и приложениями от агрегаторов. Водители в таком случае будут класть телефон на колени. А это еще опаснее, ведь при взгляде на колени, даже краем глаза не будет видно дороги.